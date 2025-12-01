Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Salteado thai de ternera y cacahuete, de Joseba Arguiñano: "Dulce y salado" en el mismo bocado

"Un plato divertido y muy nutritivo", así describe Joseba Arguiñano esta colorida receta de salteado thai de ternera y cacahuete.

Salteado thai de ternera y cacahuete, de Joseba Arguiñano: "Dulce y salado" en el mismo bocado

Publicidad

Hoy hemos hecho la receta con carne de ternera, pero la puedes sustituir por cualquier otra (pollo, pavo, cerdo) que sea de tu agrado.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 filetes de ternera
  • 1 chile verde fresco picante
  • 1 chile rojo fresco picante
  • 1 cebolla morada
  • 3 tomate pera
  • 4 rabanitos
  • 50 ml de zumo de lima o de limón
  • 30 ml de salsa de soja
  • 2 dientes de ajo
  • 1 trozo de jengibre fresco (3 cm)
  • 10 ml de aceite de sésamo
  • 10 ml de vinagre de sidra
  • 1 cucharadita de azúcar moreno
  • 15 g de hojas de perejil, cilantro y albahaca fresca
  • 40 g de cacahuetes (pelados)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
Salteado thai de ternera y cacahuete, de Joseba Arguiñano: &quot;Dulce y salado&quot; en el mismo bocado
Salteado thai de ternera y cacahuete, de Joseba Arguiñano: "Dulce y salado" en el mismo bocado | antena3.com

Elaboración

Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Pela la cebolla y córtala en juliana fina, introdúcela en la sartén y cocínala a fuego medio durante 8-10 minutos.

Pela los ajos, aplástalos bien y pícalos finamente.

Retira el tallo y las semillas de los chiles, y córtalos finamente. Pela el jengibre y rállalo. Pela los tomates, córtalos por la mitad, retírales las semillas y córtalos en dados.

Incorpora el jengibre, los ajos y las guindillas a la sartén, y cocina los ingredientes durante 1 minuto. Agrega los tomates y cocina las hortalizas a fuego suave-medio durante 6-8 minutos. Añade la salsa de soja, el zumo de lima, el vinagre y el aceite de sésamo, y cocina los ingredientes a fuego fuerte durante 4-5 minutos.

Añade la salsa de soja, el zumo de lima, el vinagre y el aceite de sésamo
Añade la salsa de soja, el zumo de lima, el vinagre y el aceite de sésamo | antena3.com

Calienta una sartén sin aceite. Salpimienta los filetes y córtalos en tiras finas. Vierte 1-2 cucharadas de aceite a la sartén, introduce las tiras de carne y saltéalas a fuego fuerte durante 1-2 minutos. Agrega los cacahuetes y saltea todo durante 1-2 minutos más.

Agrega los cacahuetes y saltea todo
Agrega los cacahuetes y saltea todo | antena3.com

Vierte la salsa a la sartén donde está la carne con los cacahuetes y mezcla bien. Corta los rabanitos en rodajas finas, añádelos y saltea todo brevemente (1 minuto). Retira la sartén del fuego. Reserva unas hojas de perejil para decorar. Corta el resto de las hojas de perejil, las hojas de cilantro y de albahaca finamente, e incorpóralas a la sartén.

Sirve y decora los platos con las hojas de perejil reservadas anteriormente.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Carnes

Publicidad

Programas

Salteado thai de ternera y cacahuete, de Joseba Arguiñano: "Dulce y salado" en el mismo bocado

Salteado thai de ternera y cacahuete, de Joseba Arguiñano: "Dulce y salado" en el mismo bocado

Suicidio de dos adolescentes.

El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén cree que fue un suicidio inducido: "Yo le quité la soga del cuello y sé lo que vi"

Empanada vegetal de pimiento, berenjena y cebolla, de Arguiñano: un clásico muy fácil de elaborar

Empanada vegetal de pimiento, berenjena y cebolla, de Arguiñano: un clásico muy fácil de elaborar

Semifinal de La Voz 2025, en directo: vota por tu favorito del equipo de Sebastián Yatra
¡Vota por tu favorito!

Los grandes momentos de la primera semifinal de La Voz: de un dueto improvisado al lapsus de Eva González

Nos vamos de madre
Estreno en enero

Las primeras imágenes de Nos vamos de madre, el programa capitaneado por Roberto Leal y Mercedes Guillén

Lucía Torres
MUERTAS EN JAÉN

Lucía Torres, psicóloga infantil: "Espero que en unos años el 'smartphone' sea como a día de hoy el alcohol o el tabaco"

La psiquiatra infantil y juvenil ha resuelto todas las dudas sobre el cerebro de los jóvenes, ante la noticia de las dos fallecidas en un parque de Jaén.

La madre de una de las chicas halladas muertas en Jaén.
Investigación abierta

La última llamada de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén con su madre: "No me cuadraba nada"

Mientras que amigos y compañeros de las dos jóvenes halladas muertas en un parque de Jaén aseguran que habrían sufrido acoso escolar, los padres lo niegan. Así fue el momento en el que los progenitores hallaron muertas a las dos menores.

Cuca Gamarra

Cuca Gamarra, sobre la manifestación del PP: "Invito al PSOE a convocar una movilización en 48 horas para ver quién acude"

Periodista allegado a Koldo.

Leopoldo Bernabéu: "Me di cuenta de que Koldo y Ábalos eran dos 'don nadies' con muchísima información"

Sólo el 20% acierta esta pregunta de El 1%: ¿te situarás bien en el calendario?

Sólo el 20% acierta esta pregunta de El 1%: ¿te situarás bien en el calendario?

Publicidad