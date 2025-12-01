Hoy hemos hecho la receta con carne de ternera, pero la puedes sustituir por cualquier otra (pollo, pavo, cerdo) que sea de tu agrado.

Ingredientes, para 4 personas

4 filetes de ternera

1 chile verde fresco picante

1 chile rojo fresco picante

1 cebolla morada

3 tomate pera

4 rabanitos

50 ml de zumo de lima o de limón

30 ml de salsa de soja

2 dientes de ajo

1 trozo de jengibre fresco (3 cm)

10 ml de aceite de sésamo

10 ml de vinagre de sidra

1 cucharadita de azúcar moreno

15 g de hojas de perejil, cilantro y albahaca fresca

40 g de cacahuetes (pelados)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Salteado thai de ternera y cacahuete, de Joseba Arguiñano: "Dulce y salado" en el mismo bocado | antena3.com

Elaboración

Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Pela la cebolla y córtala en juliana fina, introdúcela en la sartén y cocínala a fuego medio durante 8-10 minutos.

Pela los ajos, aplástalos bien y pícalos finamente.

Retira el tallo y las semillas de los chiles, y córtalos finamente. Pela el jengibre y rállalo. Pela los tomates, córtalos por la mitad, retírales las semillas y córtalos en dados.

Incorpora el jengibre, los ajos y las guindillas a la sartén, y cocina los ingredientes durante 1 minuto. Agrega los tomates y cocina las hortalizas a fuego suave-medio durante 6-8 minutos. Añade la salsa de soja, el zumo de lima, el vinagre y el aceite de sésamo, y cocina los ingredientes a fuego fuerte durante 4-5 minutos.

Añade la salsa de soja, el zumo de lima, el vinagre y el aceite de sésamo | antena3.com

Calienta una sartén sin aceite. Salpimienta los filetes y córtalos en tiras finas. Vierte 1-2 cucharadas de aceite a la sartén, introduce las tiras de carne y saltéalas a fuego fuerte durante 1-2 minutos. Agrega los cacahuetes y saltea todo durante 1-2 minutos más.

Agrega los cacahuetes y saltea todo | antena3.com

Vierte la salsa a la sartén donde está la carne con los cacahuetes y mezcla bien. Corta los rabanitos en rodajas finas, añádelos y saltea todo brevemente (1 minuto). Retira la sartén del fuego. Reserva unas hojas de perejil para decorar. Corta el resto de las hojas de perejil, las hojas de cilantro y de albahaca finamente, e incorpóralas a la sartén.

Sirve y decora los platos con las hojas de perejil reservadas anteriormente.