Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano nos enseña a preparar un ternasco irresistible para el que necesitaremos paletilla de ternera, que también recibe el nombre de espaldilla. La receta también se puede hacer con la pierna de cordero deshuesada, pero la paletilla es más jugosa.

Para 4-6 personas

2 paletillas de ternasco deshuesadas

5 dientes de ajo

3 zanahorias

125 ml de leche

50 de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Elaboración

Para preparar este ternasco, comienza pelando los dientes de ajo, trocéalos e introdúcelos en el mortero. Después, añade una cucharadita de perejil picado y maja todo bien. Vierte el vino y 50 ml de aceite, y mezcla bien.

Salpimienta las espaldillas, colócalas con la parte de la piel hacia fuera y úntalas con la mezcla preparada. Enróllalas y sujétalas con hilo de cocina.

Unta las espaldillas | Antena 3

Calienta una cazuela ancha y baja con unas cuatro cucharadas de aceite. Añade las espaldillas y dóralas bien por todos los lados. Cúbrelas con agua, tápalas y cuécelas a fuego medio durante unos 45 minutos, dándoles la vuelta de vez en cuando.

Pela las zanahorias, córtalas en rodajas de aproximadamente un centímetro e incorpóralas a la tartera. Agrega la leche, vuelve a tapar y cocina a fuego medio hasta que las zanahorias estén tiernas durante unos 20 minutos.

Agrega las zanahorias | Antena 3

Saca las espaldillas a una fuente y deja que se templen ligeramente. Retira el hilo y corta la carne en rodajas. Pasa el caldo con las zanahorias al vaso de la batidora y tritúralo hasta obtener una salsa fina.

Sirve la salsa en el fondo de los platos, coloca encima las rodajas de carne y decora con unas hojas de perejil fresco. ¡Y a disfrutar!