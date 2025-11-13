Para 4 o 6 personas
Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano
El cocinero nos ha enseñado a preparar un plato sabroso y contundente con el que conquistarás a todos los paladares de tu casa. ¡Apunta la receta"
Karlos Arguiñano nos enseña a preparar un ternasco irresistible para el que necesitaremos paletilla de ternera, que también recibe el nombre de espaldilla. La receta también se puede hacer con la pierna de cordero deshuesada, pero la paletilla es más jugosa.
Para 4-6 personas
- 2 paletillas de ternasco deshuesadas
- 5 dientes de ajo
- 3 zanahorias
- 125 ml de leche
- 50 de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Para preparar este ternasco, comienza pelando los dientes de ajo, trocéalos e introdúcelos en el mortero. Después, añade una cucharadita de perejil picado y maja todo bien. Vierte el vino y 50 ml de aceite, y mezcla bien.
Salpimienta las espaldillas, colócalas con la parte de la piel hacia fuera y úntalas con la mezcla preparada. Enróllalas y sujétalas con hilo de cocina.
Calienta una cazuela ancha y baja con unas cuatro cucharadas de aceite. Añade las espaldillas y dóralas bien por todos los lados. Cúbrelas con agua, tápalas y cuécelas a fuego medio durante unos 45 minutos, dándoles la vuelta de vez en cuando.
Pela las zanahorias, córtalas en rodajas de aproximadamente un centímetro e incorpóralas a la tartera. Agrega la leche, vuelve a tapar y cocina a fuego medio hasta que las zanahorias estén tiernas durante unos 20 minutos.
Saca las espaldillas a una fuente y deja que se templen ligeramente. Retira el hilo y corta la carne en rodajas. Pasa el caldo con las zanahorias al vaso de la batidora y tritúralo hasta obtener una salsa fina.
Trucos de Arguiñano
Sirve la salsa en el fondo de los platos, coloca encima las rodajas de carne y decora con unas hojas de perejil fresco. ¡Y a disfrutar!
