Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 o 6 personas

Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano

El cocinero nos ha enseñado a preparar un plato sabroso y contundente con el que conquistarás a todos los paladares de tu casa. ¡Apunta la receta"

Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Karlos Arguiñano nos enseña a preparar un ternasco irresistible para el que necesitaremos paletilla de ternera, que también recibe el nombre de espaldilla. La receta también se puede hacer con la pierna de cordero deshuesada, pero la paletilla es más jugosa.

Para 4-6 personas

  • 2 paletillas de ternasco deshuesadas
  • 5 dientes de ajo
  • 3 zanahorias
  • 125 ml de leche
  • 50 de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil

Elaboración

Para preparar este ternasco, comienza pelando los dientes de ajo, trocéalos e introdúcelos en el mortero. Después, añade una cucharadita de perejil picado y maja todo bien. Vierte el vino y 50 ml de aceite, y mezcla bien.

Salpimienta las espaldillas, colócalas con la parte de la piel hacia fuera y úntalas con la mezcla preparada. Enróllalas y sujétalas con hilo de cocina.

Unta las espaldillas
Unta las espaldillas | Antena 3

Calienta una cazuela ancha y baja con unas cuatro cucharadas de aceite. Añade las espaldillas y dóralas bien por todos los lados. Cúbrelas con agua, tápalas y cuécelas a fuego medio durante unos 45 minutos, dándoles la vuelta de vez en cuando.

Pela las zanahorias, córtalas en rodajas de aproximadamente un centímetro e incorpóralas a la tartera. Agrega la leche, vuelve a tapar y cocina a fuego medio hasta que las zanahorias estén tiernas durante unos 20 minutos.

Agrega las zanahorias
Agrega las zanahorias | Antena 3

Saca las espaldillas a una fuente y deja que se templen ligeramente. Retira el hilo y corta la carne en rodajas. Pasa el caldo con las zanahorias al vaso de la batidora y tritúralo hasta obtener una salsa fina.

Sirve la salsa en el fondo de los platos, coloca encima las rodajas de carne y decora con unas hojas de perejil fresco. ¡Y a disfrutar!

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Carnes

Publicidad

Programas

Cacerías humanas en los Balcanes

100.000 euros por matar niños, embarazadas o abuelos: "No me sorprende"

Juan Carlos Monedero.

Las primeras palabras de Juan Carlos Monedero y sus alumnas tras volver a las aulas después de la denuncia por agresión sexual

Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales

Tiramisú al plato: un postre delicioso con el que conquistarás a tus comensales

Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano
Para 4 o 6 personas

Un plato para triunfar: ternasco con zanahorias de Karlos Arguiñano

Pablo López
Mañana a las 22:00 horas

Avance exclusivo: una talent se queda en blanco en plena actuación de La Voz y así reacciona su coach

El infierno de vivir con tourette.
ghjghjghj

El infierno de Alicia conviviendo con el síndrome de 'tourette': "Los niños se reían a carcajada limpia, tenía pensamientos suicidas constantes"

A los 3 años Alicia comenzó a tener tics, con 5 le diagnosticaron síndrome de 'tourette' y a partir de ahí comenzó un infierno para ella. Ha estado en 5 colegios y ha sufrido bullying en 3 de ellos. "De niña me señalaban y se reían de mí", recuerda.

Chema Crespo y Paco Marhuenda
Tensión Política

Pedro Sánchez y Miriam Nogueras causan el enfrentamiento entre Paco Marhuenda y Chema Crespo: "¡Es una mentira también!"

El intercambio de intervenciones que se dedicaban el presidente del Gobierno y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha provocado un duro análisis de Paco Marhuenda sobre las afirmaciones de Pedro Sánchez, que no gustaba a Chema Crespo.

García- Castellón en Espejo.

García-Castellón, sobre la declaración del fiscal general: "Jamás imaginé verlo sentado en el banquillo como un ciudadano más"

Laura Sánchez

Laura Sánchez, la modelo que no le teme a la edad: "Lo del pelo es una libertad absoluta, sinónimo de quererme mucho"

Ester Muñoz, del PP.

Ester Muñoz (PP), sobre la declaración del fiscal general: "Quien borra pruebas el día después de ser imputado es porque tiene algo que esconder"

Publicidad