Marta Sánchez presume de amor con Federico León: "No me hace falta casarme, me siento su mujer y él también lo siente así"
La cantante está en su mejor momento profesional y personal. Enamorada del hombre con el que lleva ya siete años, tiene claro que no habrá boda, pero que no les hace falta para demostrarse que se quieren.
Marta Sánchez lleva ya 40 años conquistando al público sobre el escenario. Con el título por excelencia de la reina del pop español, la artista acumula cuatro décadas de éxitos.
Sin embargo, Marta Sánchez no solo triunfa en el plano profesional. En lo personal, disfruta de la maternidad y de su pareja, Federico León, con el que lleva ya siete años.
Después de dos matrimonios, con el empresario argentino Jorge Salatti y el padre de su hija, Jesús Cábanas, Marta tiene claro que no habrá un tercero. "No me hace falta casarme, me siento su mujer y él también lo siente así", asegura.
Pese a que no tienen planeado darse el "sí quiero" oficial, Marta Sánchez y Federico León presumen de amor en sus viajes y sus redes. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado la cantante en el vídeo de arriba!
