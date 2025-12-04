Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Marta Sánchez presume de amor con Federico León: "No me hace falta casarme, me siento su mujer y él también lo siente así"

La cantante está en su mejor momento profesional y personal. Enamorada del hombre con el que lleva ya siete años, tiene claro que no habrá boda, pero que no les hace falta para demostrarse que se quieren.

Marta Sánchez

Publicidad

Marta Sánchez lleva ya 40 años conquistando al público sobre el escenario. Con el título por excelencia de la reina del pop español, la artista acumula cuatro décadas de éxitos.

Sin embargo, Marta Sánchez no solo triunfa en el plano profesional. En lo personal, disfruta de la maternidad y de su pareja, Federico León, con el que lleva ya siete años.

Después de dos matrimonios, con el empresario argentino Jorge Salatti y el padre de su hija, Jesús Cábanas, Marta tiene claro que no habrá un tercero. "No me hace falta casarme, me siento su mujer y él también lo siente así", asegura.

Pese a que no tienen planeado darse el "sí quiero" oficial, Marta Sánchez y Federico León presumen de amor en sus viajes y sus redes. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado la cantante en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Marta Sánchez

Marta Sánchez presume de amor con Federico León: "No me hace falta casarme, me siento su mujer y él también lo siente así"

Karlos Arguiñano

Cremas y sopas fáciles de Arguiñano para comenzar el menú especial de Navidad

Paco Marhuenda

Paco Marhuenda sorprende con su reciente anécdota con Pedro Sánchez: "Cándido se quedó pálido"

¡Imperdible! Santiago Segura y Ernesto Sevilla se enfrentan en un juego de lógica
Con Trancas y Barrancas

¡Imperdible! Santiago Segura y Ernesto Sevilla se enfrentan en un juego de lógica

Óscar Casas
A las 21:45 horas

Hoy, Óscar Casas pondrá el broche de oro a la semana en El Hormiguero

Tres finalistas y un solo ganador: ¡Apelio se hace con 98.000 euros en El 1%!
Mejores momentos | 3 de diciembre

Tres finalistas y un solo ganador: ¡Apelio se hace con 98.000 euros en El 1%!

Jorge, Apelio y Laura han luchado en la última pregunta del concurso por hacerse con el dinero del bote.

“Lo he manifestado”: Ana Morgade bate el récord de velocidad en El 1%
Mejores momentos | 3 de diciembre

“Lo he manifestado”: Ana Morgade bate el récord de velocidad en El 1%

La invitada ha dejado a todos boquiabiertos resolviendo una pregunta en poco más de un segundo.

¿La mayor escabechina de la historia? 20 concursantes caen eliminados en la pregunta del 45%

¿La mayor escabechina de la historia? 20 concursantes caen eliminados en la pregunta del 45%

El surrealista fallo familiar en la pregunta del 90%: “La cosa es genética, ¿no?”

El surrealista fallo familiar en la pregunta del 90%: “La cosa es genética, ¿no?”

Vuelve a ver la entrevista completa a Santiago Segura y Ernesto Sevilla en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Santiago Segura y Ernesto Sevilla en El Hormiguero

Publicidad