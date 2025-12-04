Los detalles de las ayudas a la compra de coches eléctricos en 2026: ¿Cubre a compradores anteriores tras agotar los fondos?

Los 1.300 millones de euros con el que cuenta la nueva iniciativa del Gobierno, para motivar a los consumidores a cambiar los vehículos de combustión por opciones más sostenibles, están repartidos en 25 medidas. El plan está dirigido a las compras del próximo curso, 2026.

Espejo Público ha analizado las más relevantes para quienes están barajando comprar un coche eléctrico o híbrido la mismo tiempo que ha tratado de resolver las principales dudas de este nuevo plan anunciado por Pedro Sánchez el pasado miércoles.

Mejoras respecto al plan MOVES 3

Entre los puntos más interesantes está el de los 400 millones de euros destinados a ayudas directas a la hora de adquirir un nuevo vehículo de estas características. Algo que muchos venían reclamando y se traducirá en un descuento directo a realizar en el momento de la compra en el mismo concesionario. Así se evitan trámites burocráticos para recuperar el dinero adelantado, en un periodo de tiempo que podía alargarse varios años. También se evita el traspaso de las ayudas a las Comunidades de forma previa a que las reciban los usuarios, lo que debería agilizar el proceso.

Otro de los asuntos que más quebraderos de cabeza sigue generando entre los usuarios de estos vehículos es la escasez de puntos de recarga. A este fin, el plan invertirá otros 300 millones de euros, poniendo el foco en las zonas más 'vacías'.

Puntos polémicos

Tras el análisis del nuevo plan, todo apunta que la nueva iniciativa no cubrirá la demanda dejada atrás en el plan MOVES 3, de 2025, que agotó los fondos destinados.

La finalización de fondos del anterior plan ha dejado sin ayuda, por el momento, a miles de compradores del 2025, que se preguntan ahora si el nuevo plan cubrirá la ayuda a la que tienen derecho. El Gobierno no ha aclarado si va a reponer los fondos y dejará sin la bonificación a estos ciudadanos, que siguen aguardando con inquietud e incertidumbre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.