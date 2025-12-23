La receta más socorrida de Karlos Arguiñano: cofit de pato con plátano frito y salsa de arándanos, lista en 10 minutos

Disfruta de una receta perfecta para cuando tienes poco tiempo para cocinar. El confit de pato solo necesita 10 minutos de horno, y las salsa también la tienes lista en poco tiempo.

Cada vez es más fácil conseguir plátano macho tanto en supermercados como en tiendas especializadas en productos latinoamericanos.

Ingredientes, para 4 personas

4 confits de pato

1 plátano macho

2 peras

30 g de mantequilla

200 g de arándanos

1 limón

1 cucharada de miel

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Confit de pato | antena3.com

Elaboración

Pon los arándanos en un cazo y ponlos a calentar. Agrega la miel y el zumo del limón, y cocina los ingredientes a fuego suave durante 10-12 minutos.

Agrega la miel y el zumo del limón | antena3.com

Funde la mantequilla en una sartén. Pela las peras, retírales el corazón, córtalas en gajos, introdúcelas en la sartén y cocínalas a fuego suave durante 10-12 minutos.

Calienta una sartén con bastante aceite. Pela el plátano, córtalo en lonchas finas, introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera.

Pela las peras, retírales el corazón, córtalas en gajos, introdúcelas en la sartén | antena3.com

Retira, escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina y sazónalas.

Coloca los confits sobre una la fuente apta para el horno, introdúcelos en el horno y hornéalos a 200-220º durante 12 minutos.

Coloca los confits sobre una la fuente apta para el horno | antena3.com

Sirve en cada plato, un confit, una porción de chips de plátano, unos gajos de pera y un poco de salsa de arándanos. Decora los platos con unas hojas de perejil.