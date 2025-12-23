Antena3
Para 4 personas

La receta más socorrida de Karlos Arguiñano: cofit de pato con plátano frito y salsa de arándanos, lista en 10 minutos

El confit de pato es muy socorrido porque en solo 10 minutos de horno estará listo. Es una receta muy resultona que combina dulce y salado gracias a la guarnición que lo acompaña, y además puede ser una gran recurso de última hora para un menú festivo.

Cofit de pato con plátano frito y salsa de arándanos

Disfruta de una receta perfecta para cuando tienes poco tiempo para cocinar. El confit de pato solo necesita 10 minutos de horno, y las salsa también la tienes lista en poco tiempo.

Cada vez es más fácil conseguir plátano macho tanto en supermercados como en tiendas especializadas en productos latinoamericanos.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 confits de pato
  • 1 plátano macho
  • 2 peras
  • 30 g de mantequilla
  • 200 g de arándanos
  • 1 limón
  • 1 cucharada de miel
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Pon los arándanos en un cazo y ponlos a calentar. Agrega la miel y el zumo del limón, y cocina los ingredientes a fuego suave durante 10-12 minutos.

Funde la mantequilla en una sartén. Pela las peras, retírales el corazón, córtalas en gajos, introdúcelas en la sartén y cocínalas a fuego suave durante 10-12 minutos.

Calienta una sartén con bastante aceite. Pela el plátano, córtalo en lonchas finas, introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera.

Retira, escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina y sazónalas.

Coloca los confits sobre una la fuente apta para el horno, introdúcelos en el horno y hornéalos a 200-220º durante 12 minutos.

Sirve en cada plato, un confit, una porción de chips de plátano, unos gajos de pera y un poco de salsa de arándanos. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Cofit de pato con plátano frito y salsa de arándanos
Para 4 personas

La receta más socorrida de Karlos Arguiñano: cofit de pato con plátano frito y salsa de arándanos, lista en 10 minutos

