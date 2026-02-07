El enfado de Eva Soriano con Santiago Segura: “Hay que tener los huevos gordos para coger y darme un dos”

Las pruebas que suelen tener menos nota son las que no implican una complejidad muy extrema ni un riesgo físico elevado, pero eso no quita que no sean difíciles de realizar. Eva Soriano, tras realizar su corografía y recibir los elogios del jurado ha creído que iba a obtener una puntuación mayor de la que ha recibido.

Así se lo ha hecho ver a Santiago Segura, quien ha calificado su actuación con la segunda peor nota posible. El miembro del jurado ha mencionado en todo jocoso que le está “muy graciosa” cuando se enfada.

“No puede ser que me pongas un dos con lo que he hecho hoy”, ha protestado la presentadora tras mandar callar al miembro del jurado durante su intervención.

Eva Soriano ha verbalizado su frustración con un tono serio: “Creo que se está generado una dinámica aquí como que me da igual perder y me gustaría bastante ganar”.

Por su Parte, Santiago Segura ha querido justificarse recalcando el alto nivel de los concursantes y la complejidad de la evaluación de las pruebas.