VÍDEO INÉDITO: “Tú eres más celosa de tu hermana” la crítica de Susana y Joaquín a Salma
En una charla familiar, Joaquín y Susana Saborido recriminan a su hija pequeña los celos que tiene en ocasiones con Daniela.
Joaquín le pide a su hija Daniela que sea más cariñosa con la familia, “en eso has salido a mi” le dice Susana Saborido a su hija mayor al hablar de las muestras de afecto que tiene con sus padres.
Mientras mantienen una conversación en familia, Joaquín le pide a Salma que no sea tan celosa de su hermana, una afirmación que no le gusta a la pequeña de los Sánchez Saborido pero que también es apoyada por Susana.
¿Conseguirá esta conversación equilibrar la armonía familiar?
