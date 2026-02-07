VÍDEO INÉDITO: “Tú eres más celosa de tu hermana” la crítica de Susana y Joaquín a Salma

Joaquín le pide a su hija Daniela que sea más cariñosa con la familia, “en eso has salido a mi” le dice Susana Saborido a su hija mayor al hablar de las muestras de afecto que tiene con sus padres.

Mientras mantienen una conversación en familia, Joaquín le pide a Salma que no sea tan celosa de su hermana, una afirmación que no le gusta a la pequeña de los Sánchez Saborido pero que también es apoyada por Susana.

¿Conseguirá esta conversación equilibrar la armonía familiar?