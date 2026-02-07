Antena3
Juan del Val desvela que su profesión frustrada era ser taxista: “Me ha fascinado siempre ese mundo”

El tertuliano ha compartido con sus compañeros que, desde que era pequeño, le ha atraído el mundo de los taxistas.

Julián López
Durante la tertulia de actualidad de El Hormiguero, Pablo Motos ha querido saber por aquella profesión frustrada de los tertulianos, a aquello a lo que se hubiesen querido dedicar, y Juan del Val ha sorprendido con su respuesta.

“Siempre me ha fascinado ese mundo”, comenta Juan del Val sobre su sueño de ser taxista. Por su parte, Nuria Roca no salía de su asombro: “Hay cosas que desconozco completamente”, señala su esposa, argumentando que Juan le contó una vez que quería ser camionero. “Eso también”, puntualiza el escritor, provocando las risas.

A Juan del Val le fascina ese mundo porque los taxistas, a diferencia de los camioneros, están siempre con gente, aunque hay algunos detalles que perturban al tertuliano: “Esto sí me pone un poco raro”, señala del Val sobre los gustos musicales de algunos taxistas. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado!

Juan del Val

