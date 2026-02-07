La promesa de Rosa que se convertirá en su primer capricho con el bote de Pasapalabra: viajar con su hermana “por toda Argentina”

La familia de Rosa ha estado muy presente en su celebración tras convertirse en la campeona del mayor bote en toda la historia de Pasapalabra. La primera con la que ha compartido está feliz noticia ha sido su madre, Irma. “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar que me llevo 2.716.000 euros?”, le ha dicho y, además, dejando salir su acento argentino.

Pasapalabra aún tenía otra sorpresa preparada para Rosa. También por videollamada, la concursante ha podido hablar con su hermana Alejandra. “Ella ha sido la mayor animadora que he tenido en este camino”, ha asegurado la nueva campeona. Su hermana, entre lágrimas, le ha respondido: “Porque te lo mereces y porque trabajaste muchísimo para esto, nadie tenía dudas de que lo iba a conseguir”.

En esta conversación, Rosa ha revelado cuál será el primer capricho que se dé tras haber sido la ganadora del bote de Pasapalabra. con el premio. “Andá pensando dónde quieres ir de viaje”, le ha dicho a su hermana. De hecho, ha confesado una promesa que le hizo a su tía: “Se fue el día que me llamasteis para venir a concursar, estaba aquí de visita y nos despedimos el día que venía para Madrid”. “Le prometí que, cuando ganara el bote, nos iríamos de viaje por toda Argentina, así que ahora lo haremos con ella, mi hermana, mi madre, todo el que se quiera venir”.