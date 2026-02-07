NUTRIMAN
El kit básico de alimentos para afrontar un temporal: ¿qué debemos tener en casa para evitar sustos?
Los temporales y los cortes de carreteras pueden vaciar estanterías. Por eso, Luis Alberto Zamora explica qué alimentos conviene tener en casa para evitar desabastecimientos, pero sin caer en el acopio excesivo.
Los cortes de suministro provocados por el temporal han afectado incluso al reparto de alimentos. Muchos hogares se han encontrado sin productos básicos en los supermercados.
Ante esta situación, Nutriman recuerda que no se trata de acumular comida sin criterio. Cada alimento tiene una duración distinta según su conservación y ninguno es eterno.
Las conservas, los alimentos secos y algunos congelados bien elegidos permiten mantener una despensa equilibrada y saludable durante más tiempo. Además, Nutriman recomienda revisar la despensa cada tres meses y aplicar el sistema FIFO: consumir primero lo más antiguo.
Una rutina que no solo se aplica al temporal, sino también a cualquier imprevisto. ¡Dale al play para ver todos los consejos de Nutriman!
