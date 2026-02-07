La lección de Pedro Escudero, milmillonario: "La suerte favorece a los que están preparados"

Pedro Escudero es milmillonario. Pese a que su destino parecía escrito como jugador de tenis, una lesión le llevó a reinventarse y se inició en el mundo de las inversiones.

Sin saber apenas inglés ni conocer las estrategias de la inversión, Pedro se marchó a Estados Unidos y hoy es uno de los inversores más exitosos del mundo. Sin embargo, su fortuna no le ha hecho dejar de trabajar.

Pese a los millones que acumula en la cuenta, Pedro asegura que estos no proporcionan la felicidad. "El dinero no te da la felicidad, pero respiras más tranquilo y mejor", afirma.

Hoy, Pedro tiene claro que el trabajo da sus frutos y que su dinero no es más que el resultado de su esfuerzo. "La suerte favorece a los que están preparados", nos cuenta. ¡Dale al play para escucharle al completo!