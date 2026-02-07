Nos lo cuenta
La lección de Pedro Escudero, milmillonario: "La suerte favorece a los que están preparados"
Pese a ser una de las personas más ricas del mundo, Pedro Escudero tiene claro que su fortuna es fruto de su trabajo. Hoy, nos cuenta cómo es la vida de un milmillonario.
Pedro Escudero es milmillonario. Pese a que su destino parecía escrito como jugador de tenis, una lesión le llevó a reinventarse y se inició en el mundo de las inversiones.
Sin saber apenas inglés ni conocer las estrategias de la inversión, Pedro se marchó a Estados Unidos y hoy es uno de los inversores más exitosos del mundo. Sin embargo, su fortuna no le ha hecho dejar de trabajar.
Pese a los millones que acumula en la cuenta, Pedro asegura que estos no proporcionan la felicidad. "El dinero no te da la felicidad, pero respiras más tranquilo y mejor", afirma.
Hoy, Pedro tiene claro que el trabajo da sus frutos y que su dinero no es más que el resultado de su esfuerzo. "La suerte favorece a los que están preparados", nos cuenta. ¡Dale al play para escucharle al completo!
