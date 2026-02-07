Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Por fin!

Alba Brunet se reincorpora a Sueños de libertad: así quedó la historia de las Mafin

La actriz ha desvelado en las redes sociales oficiales de la serie que se reincorpora. ¡Qué ganas teníamos de volver a verla!

Alba Brunet, la actriz que da vida a Fina en Sueños de libertad, anuncia en sus redes sociales que está esperando un bebé

Publicidad

Julián López
Publicado:

Los fans de Sueños de libertad están de enhorabuena con una noticia bomba: Alba Brunet se reincorpora a la serie. ¡Esto no nos lo esperábamos!

El perfil oficial de Instagram de Sueños de libertad ha compartido un vídeo corto de la actriz con un mensaje claro y potente. “Fina ha vuelto”, afirma la actriz, incendiando las redes con miles de comentarios tanto de fans como de compañeros de reparto.

Con su reincorporación a la serie, se retoma una trama que nos mantenía pegados a la pantalla: su relación con Marta, y es que las Mafin se volvieron un fenómeno viral en redes sociales. ¿Qué pasará ahora con ellas?

Las Mafin, un amor clandestino que esquivaba las normas sociales

La chispa entre Marta y Fina se prendió en los pasillos de Perfumerías de la Reina. Mientras que la joven tiene claro quién es y acepta su orientación, la mediana de los De la Reina vivía atrapada en las normas sociales de la época y en un matrimonio sin amor, reprimiendo sus sentimientos.

Con el paso del tiempo, la relación entre ambas se vuelve más intensa y emocional, reconociendo que ahí no solo había amistad, comenzando una relación marcada por el secreto y el miedo a ser descubiertas.

Marta y Fina fantasean sobre cómo sería su vida si no tuvieran que esconderse: “Sueño con casarme contigo”

Un chantaje que lo cambió todo

Fina acabó con la vida de Santiago en defensa propia, y Pelayo lo utilizó contra la joven, a modo de chantaje, para intentar recuperar su matrimonio con Marta. Fina tenía que abandonar el país, marcharse a Argentina, cediendo a las amenazas, protagonizando una huida tan dura como dramática.

Fina se despedía de todos sus seres queridos con diferentes mensajes, desapareciendo de la noche a la mañana, y dejando a Marta completamente destrozada. Con la marcha de Pelayo a México, Fina regresa a la colonia.

Marta de la Reina

¿Cómo evolucionará la trama de las Mafin? ¿Cómo reaccionará Marta cuando vea a Fina? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, la serie líder de la sobremesa, de lunes a viernes a las 15:45 horas en Antena 3. ¡Qué ganas de volver a verlas juntas en pantalla!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Alba Brunet, la actriz que da vida a Fina en Sueños de libertad, anuncia en sus redes sociales que está esperando un bebé

Alba Brunet se reincorpora a Sueños de libertad: así quedó la historia de las Mafin

Serpil, el fichaje que cambia Una nueva vida: la llegada de Türkü Su Demirel que sacudirá a la familia Korhan

Serpil, el fichaje que cambia Una nueva vida: la llegada de Türkü Su Demirel que sacudirá a la familia Korhan

Sehmuz

El fin de Sehmuz: atrapado por las mujeres Korhan y desterrado por los hombres de Halis

Itziar Atienza nos presenta a Nieves, su personaje en Sueños de libertad: "Su familia va a saltar por lo aires"
Entrevista exclusiva

Itziar Atienza nos presenta a Nieves, su personaje en Sueños de libertad: "Su familia va a saltar por los aires"

Manu Baqueiro y Miquel Fernández
Próximo jueves

Manu Baqueiro, Elena Rivera y Miquel Fernández ponen a prueba su intuición legal antes del estreno de Perdiendo el juicio

Capítulo 493 de Sueños de libertad; 6 de febrero: Andrés pone en marcha la nulidad mientras María quiere marcharse
Resumen

Capítulo 493 de Sueños de libertad; 6 de febrero: Andrés pone en marcha la nulidad mientras María quiere marcharse

La joven, más sola que nunca en la casa de la Reina, ha recibido la carta de inicio de los trámites de la nulidad y tiene decidido que se irá de Toledo.

Begoña, desesperada por la salud de su bebé… ¡quiere bautizarle!
Capítulo 493

Begoña, desesperada por la salud de su bebé… ¡quiere bautizarle!

La enfermera sabe que su hijo está muy grave y tiene miedo de que no sobreviva, por ello quiere bautizarle cuanto antes.

“Lo mejor para todos es que te vayas”: Pablo, harto de la insistencia de Marisol, le deja claro que no quiere nada con ella

“Lo mejor para todos es que te vayas”: Pablo, harto de la insistencia de Marisol, le deja claro que no quiere nada con ella

Andrés le entrega la carta de nulidad a María: “El único que vas a seguir siendo infeliz eres tú”

Andrés le entrega la carta de nulidad a María: “El único que vas a seguir siendo infeliz eres tú”

Miguel y Luz trabajan incansables para no usar medidas drásticas con Juanito… ¿lograrán salvarle?

Miguel y Luz trabajan incansables para no usar medidas drásticas con Juanito… ¿lograrán salvarle?

Publicidad