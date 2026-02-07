Alba Brunet se reincorpora a Sueños de libertad: así quedó la historia de las Mafin

Los fans de Sueños de libertad están de enhorabuena con una noticia bomba: Alba Brunet se reincorpora a la serie. ¡Esto no nos lo esperábamos!

El perfil oficial de Instagram de Sueños de libertad ha compartido un vídeo corto de la actriz con un mensaje claro y potente. “Fina ha vuelto”, afirma la actriz, incendiando las redes con miles de comentarios tanto de fans como de compañeros de reparto.

Con su reincorporación a la serie, se retoma una trama que nos mantenía pegados a la pantalla: su relación con Marta, y es que las Mafin se volvieron un fenómeno viral en redes sociales. ¿Qué pasará ahora con ellas?

Las Mafin, un amor clandestino que esquivaba las normas sociales

La chispa entre Marta y Fina se prendió en los pasillos de Perfumerías de la Reina. Mientras que la joven tiene claro quién es y acepta su orientación, la mediana de los De la Reina vivía atrapada en las normas sociales de la época y en un matrimonio sin amor, reprimiendo sus sentimientos.

Con el paso del tiempo, la relación entre ambas se vuelve más intensa y emocional, reconociendo que ahí no solo había amistad, comenzando una relación marcada por el secreto y el miedo a ser descubiertas.

Un chantaje que lo cambió todo

Fina acabó con la vida de Santiago en defensa propia, y Pelayo lo utilizó contra la joven, a modo de chantaje, para intentar recuperar su matrimonio con Marta. Fina tenía que abandonar el país, marcharse a Argentina, cediendo a las amenazas, protagonizando una huida tan dura como dramática.

Fina se despedía de todos sus seres queridos con diferentes mensajes, desapareciendo de la noche a la mañana, y dejando a Marta completamente destrozada. Con la marcha de Pelayo a México, Fina regresa a la colonia.

¿Cómo evolucionará la trama de las Mafin? ¿Cómo reaccionará Marta cuando vea a Fina? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, la serie líder de la sobremesa, de lunes a viernes a las 15:45 horas en Antena 3. ¡Qué ganas de volver a verlas juntas en pantalla!