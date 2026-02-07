¡Sobrenatural! Daniel Illescas bate el récord de apnea en El Desafío con 4:47 minutos bajo el agua

Daniel Illescas ha demostrado que es capaz de hacer cualquier cosa cuando se lo propone. El instagramer había conseguido realizar buenas pruebas, pero sin lograr vencer en ninguna.

Durante los ensayos de la apnea, Daniel Illescas ha mostrado su temor y respeto por la prueba reina del programa. “Soy un rallado, siempre estoy dándole vueltas a la cabeza” ha confesado.

La apnea es la prueba reina, Rosa López era quien ostentaba la mejor marca del programa . Pero los récords están para romperlos y Daniel Illescas ha tirado de corazón para aguantar siete segundos más que la cantante.

El concursante ha salido muy emocionado del agua, con unos últimos momentos frenéticos en los que parecía que iba a salir, ha conseguido arañar unos cuantos segundos pese a que su cuerpo le pedía oxígeno.