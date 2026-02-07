Así era la vida de Manu y de Rosa antes de llegar a Pasapalabra

La afición de Manu y Rosa por Pasapalabra se remonta, en ambos casos, a cuando eran pequeños. Los dos tienen vívidos recuerdos de ver el programa con su familia. Con el tiempo, ser concursantes se convirtió en un objetivo y, por lo tanto, en un sueño. Así, empezaron a estudiar mientras esperaban a que llegara la llamada.

Tanto Manu como Rosa empezaron a compatibilizar sus trabajos con el estudio. Él, como licenciado en Psicología. Ella, como profesora de español para extramjeros. “Cuando fui viendo que mejoraba, que aprendía, lo di todo”, revela el madrileño. Por eso, asegura que Pasapalabra es su sueño cumplido: “Porque me lo propuse, lo conseguí, incluso con creces”.

Los recuerdos de Rosa con el concurso se remontan al momento en el que, de niña, llegó a España procedente de su Argentina natal. No era aún ni adolescente cuando ya se puso el gran objetivo: “Cuando cumpla 18, yo quiero ir a Pasapalabra”. Sin embargo, tardó bastante más en dar el paso. “En la pandemia, trabajaba y terminaba de dar clases sobre la hora que empezaban los concursos y me sentaba a merendar con mi madre y con mi hermana”, recuerda. Y cuenta que se hacía el silencio cuando llegaba Pasapalabra y, especialmente, el momento de El Rosco. La insistencia de su madre hizo que empezara a prepararse para concursar.