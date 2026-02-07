Daniel Illescas, tras superar el récord histórico de la apnea en El Desafío: “Todavía tengo que asimilar lo que ha pasado, pero no puedo estar más feliz”

Daniel Illescas se ha convertido en el ganador indiscutible de la quinta gala de El Desafío con pleno de dieces del jurado tras batir el récord histórico de la apnea en el programa.

“Todavía tengo que asimilar lo que ha pasado esta noche” nos ha confesado el influencer ante su heroica marca en la prueba estrella de El Desafío.

“Ahora recuerdo ver el programa con mi abuela y decir que tiempos” ha asegurado el concursante. Daniel Illescas ha superado sus miedos y ha tirado de orgullo para lograr un hito en la apnea teniendo en todo momento presente a su abuela.