Juandi celebra con un chapuzón los 4:47 minutos de Daniel Illescas en la apnea

Juandi Alcázar acompaña y enseña a todos los concursantes en la prueba reina de El Desafío, la apnea. El especialista se ha visto muy entregado durante la apnea de Daniel Illescas con el que ha conseguido una relación especial.

Daniel Illescas ha hecho una marca de 4:47, batiendo el récord del programa. Para celebrar la hazaña, Juandi se ha zambullido en el tanque junto al concursante.

La apnea es la prueba reina por ser la más complicada de lograr, sobre todo con el poco tiempo de entrenamiento que tienen los concursantes. Daniel Illescas se sitúa en lo más alto de la historia del programa.

El abrazo de ambos dentro del estanque de agua tras la prueba ha sido un momento muy especial y ha dejado una de las imágenes del programa.