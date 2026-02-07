Antena3
Juandi celebra con un chapuzón los 4:47 minutos de Daniel Illescas en la apnea

Daniel Illescas ha superado a Willy Bárcenas en la apnea lo que ha hecho que Juandi se haya tirado al tanque de agua de la emoción.

La celebración de Juandi.

Carmen Pardo
Juandi Alcázar acompaña y enseña a todos los concursantes en la prueba reina de El Desafío, la apnea. El especialista se ha visto muy entregado durante la apnea de Daniel Illescas con el que ha conseguido una relación especial.

Las lágrimas de Daniel Illescas y Juandi Alcázar tras protagonizar la mejor apnea de la historia de El Desafío

Daniel Illescas ha hecho una marca de 4:47, batiendo el récord del programa. Para celebrar la hazaña, Juandi se ha zambullido en el tanque junto al concursante.

La apnea es la prueba reina por ser la más complicada de lograr, sobre todo con el poco tiempo de entrenamiento que tienen los concursantes. Daniel Illescas se sitúa en lo más alto de la historia del programa.

El abrazo de ambos dentro del estanque de agua tras la prueba ha sido un momento muy especial y ha dejado una de las imágenes del programa.

La sexta edición de El Desafío está dejando momentos muy especiales, con actuaciones increíbles que han hecho que haya varios ganadores a lo largo de los programas. El ranking ha quedado muy apretado y podrá dar una sorpresa en el próximo programa.

