Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: Daniela se sincera con su familia: “Yo creo que viajar juntos nos ha unido más”

La hija mayor de Joaquín y Susana se abre ante sus padres y su hermana de los sentimientos que le provocó su primer viaje con El capitán en América.

Daniela se sincera con su familia: “Yo creo que viajar juntos nos ha unido más”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

“Parece mentira, pero ya ha pasado un año” ha asegurado Joaquín del viaje de la familia Sánchez Saborido por América.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido vuelven a contraer matrimonio: “Sí y mil veces sí”

Susana Saborido ha asegurado que ese viaje ha sido la primera vez que pasaban tantos días juntos y la gente ha visto cómo es la familia en su día a día.

Por su parte, Daniela ha confesado que se siente más unida a sus padres y su hermana tras vivir esa aventura.

Un viaje en el que todos se muestran tal y cómo son y se han ganado el cariño de mucha gente.

Las trampas de Joaquín en la máquina recreativa japonesa

VÍDEO INÉDITO: Las trampas de Joaquín en la máquina recreativa japonesa

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

Daniela se sincera con su familia: “Yo creo que viajar juntos nos ha unido más”

VÍDEO INÉDITO: Daniela se sincera con su familia: “Yo creo que viajar juntos nos ha unido más”

Juandi celebra con un chapuzón los 447 minutos de Daniel Illescas en la apnea

Juandi celebra con un chapuzón los 4:47 minutos de Daniel Illescas en la apnea

Daniel Ilescas tras superar el récord histórico de la apnea en El Desafío

Daniel Illescas, tras superar el récord histórico de la apnea en El Desafío: “Todavía tengo que asimilar lo que ha pasado, pero no puedo estar más feliz”

Eduardo Navarrete, en El Desafío
A las 22.00 horas

“Lo mejor que he visto en mi vida”: Eduardo Navarrete brilla en el próximo programa de El Desafío

Los ganadores de Pasapalabra dan la bienvenida a Rosa Rodríguez: "Enhorabuena por cómo lo has hecho"
La felicitación de los campeones

Los ganadores de Pasapalabra dan la bienvenida a Rosa Rodríguez: "Enhorabuena por cómo lo has hecho"

"Te vas a cagar de miedo": el aviso de Joaquín a su familia en el pasaje del terror
El miércoles a las 23:00 h.

"Te vas a cagar de miedo": el aviso de Joaquín a su familia en el pasaje del terror

Joaquín, Susana, Daniela y Salma vivirán una aventura en un parque de atracciones de Japón dónde el miedo se apoderará de ellos al tener que cruzar el pasaje de terror. No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

Así ha quedado el ranking general tras el quinto programa de El Desafío
Clasificación | Programa 5

Así ha quedado el ranking general tras el quinto programa de El Desafío

La sexta edición de El Desafío está dejando momentos muy especiales, con actuaciones increíbles que han hecho que haya varios ganadores a lo largo de los programas. El ranking ha quedado muy apretado y podrá dar una sorpresa en el próximo programa.

La promesa de Rosa que se convertirá en su primer capricho con el bote de Pasapalabra: viajar con su hermana “por toda Argentina”

La promesa de Rosa que se convertirá en su primer capricho con el bote de Pasapalabra: viajar con su hermana “por toda Argentina”

Agustín y Emilio, concursantes de Atrapa un millón

Agustín y Emilio, dos amigos tan parecidos que hasta Manel Fuentes les confunde en Atrapa un millón: “Dan miedo”

Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano señala los minutos exactos para cocinar los calamares: “Se quedan muy tiernos”

Publicidad