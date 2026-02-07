VÍDEO INÉDITO: Daniela se sincera con su familia: “Yo creo que viajar juntos nos ha unido más”

“Parece mentira, pero ya ha pasado un año” ha asegurado Joaquín del viaje de la familia Sánchez Saborido por América.

Susana Saborido ha asegurado que ese viaje ha sido la primera vez que pasaban tantos días juntos y la gente ha visto cómo es la familia en su día a día.

Por su parte, Daniela ha confesado que se siente más unida a sus padres y su hermana tras vivir esa aventura.

Un viaje en el que todos se muestran tal y cómo son y se han ganado el cariño de mucha gente.