El duelo ha comenzado algo torcido para el modista, que se ha quejado de forma efusiva al ver el cambio de recorrido con respecto al ensayo.

Carmen Pardo
“Esto es muy fuerte y tú también estás muy fuerte” ha bromeado Roberto Leal con el modista ante los nervios previos a la prueba. Eduardo Navarrete ha estado inquieto durante las explicaciones de la prueba, pero mayor ha sido su sorpresa al conocer el cambio de última hora.

El diseñador se ha mostrado bastante inconforme con el cambio de iconografía y de mapa para superar el puente. Navarrete ha citado a Chabeli Iglesias al mostrar su indignación.

“Es muy difícil”, ha comentado Juan del Val mientras Pilar Rubio movía la mano al aparecer la imagen del recorrido. El reto ha asombrado a todos los presentes por la complejidad en la memorización y la combinación de habilidad física y mental.

El enfado de Eva Soriano con Santiago Segura: “Hay que tener los huevos gordos para coger y darme un dos”

El tertuliano ha compartido con sus compañeros que, desde que era pequeño, le ha atraído el mundo de los taxistas.

La hija mayor de Joaquín y Susana se abre ante sus padres y su hermana de los sentimientos que le provocó su primer viaje con El capitán en América.

