Así emulsiona

Arguiñano, sobre el truco del tarro de cristal: "¡Es buena manera de hacer la vinagreta!"

Las vinagretas son una forma original de aliñar nuestras recetas para salir de lo habitual. Utiliza esta técnica y te saldrá de maravilla porque conseguirás que la vinagreta emulsione fácilmente.

Arguiñano, sobre el truco del tarro de cristal: "¡Es buena manera de hacer la vinagreta!"

Las vinagretas son fantásticas cuando quieres salir un poco del habitual aliño en ensaladas y también para otras tantas recetas.

Joseba Arguiñano ha elaborado una vinagreta con huevas de salmón y cebollino picado para los rollitos con aguacate y arroz. Aunque también la puedes añadir a otros aperitivos similares.

Para que emulsiones y obtenga una textura suave y concentrada, el cocinero utiliza esta técnica con la que no solo consigue un extra de sabor, sino que hace que todo sea más fácil.

