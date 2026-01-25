Arguiñano, sobre el truco del tarro de cristal: "¡Es buena manera de hacer la vinagreta!"

Las vinagretas son fantásticas cuando quieres salir un poco del habitual aliño en ensaladas y también para otras tantas recetas.

Joseba Arguiñano ha elaborado una vinagreta con huevas de salmón y cebollino picado para los rollitos con aguacate y arroz. Aunque también la puedes añadir a otros aperitivos similares.

Para que emulsiones y obtenga una textura suave y concentrada, el cocinero utiliza esta técnica con la que no solo consigue un extra de sabor, sino que hace que todo sea más fácil.