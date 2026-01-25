Así emulsiona
Arguiñano, sobre el truco del tarro de cristal: "¡Es buena manera de hacer la vinagreta!"
Las vinagretas son una forma original de aliñar nuestras recetas para salir de lo habitual. Utiliza esta técnica y te saldrá de maravilla porque conseguirás que la vinagreta emulsione fácilmente.
Las vinagretas son fantásticas cuando quieres salir un poco del habitual aliño en ensaladas y también para otras tantas recetas.
Joseba Arguiñano ha elaborado una vinagreta con huevas de salmón y cebollino picado para los rollitos con aguacate y arroz. Aunque también la puedes añadir a otros aperitivos similares.
Para que emulsiones y obtenga una textura suave y concentrada, el cocinero utiliza esta técnica con la que no solo consigue un extra de sabor, sino que hace que todo sea más fácil.
