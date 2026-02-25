Antena3
Para 4 personas

Pato a la vainilla con arroz, de Arguiñano: "Me encanta esta receta"

La carne de pato es muy tierna y baja en grasa. Karlos Arguiñano asegura que le encanta el sabor del pato: "Os va a sorprender".

Receta completa de pato a la vainilla con arroz

Si no tienes tomates frescos, puedes usar tomate pera en conserva. De igual manera, si no encuentras pato puedes sustituirlo por pollo, gallina o incluso, gallo. Ten en cuenta que los tiempos de cocinado serán diferentes.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 pato (troceado)
  • 200 g de arroz
  • 6 dientes de ajo
  • 2 cebollas
  • 2 puerros
  • 6 tomates rama
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 2 ramas de tomillo
  • 1 cucharadita de cúrcuma
  • 2 vainas de vainilla
  • Perejil
Elaboración

Calienta agua en un cazo. Haz un corte en cruz en la base de los tomates. Cuando el agua empiece a hervir, introduce los tomates y escáldalos durante 1 minuto aproximadamente (hasta que la piel comience a desprenderse o arrugarse alrededor de la cruz). Retíralos y pélalos. Córtalos en dados y resérvalos.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Salpimienta el pato, introdúcelo en la cazuela y dóralo bien. Retíralo a un plato y resérvalo.

Pela las cebollas y 4 dientes de ajo, y pícalos en dados pequeños. Limpia los puerros, córtalos en cuartos de luna finos e introduce todo en la misma tartera. Sazona y pocha las hortalizas a fuego medio durante 15 minutos aproximadamente. Si es necesario, agrega un par de cucharadas más de aceite. Introduce los tomates y sofríe el conjunto. Incorpora el pato y remueve.

Agrega la cúrcuma y las hojitas de la rama de tomillo. Abre las vainas de vainilla por la mitad a lo largo, ráspales el interior para sacar las semillas y agrégalas. Introduce también las vainas. Cubre con agua, tapa y cocina a fuego suave durante 1 hora. Cuando la grasa salga hacia arriba, retírala con un cazo sopero.

Para hacer el arroz, calienta 1 cucharada de aceite en una cazuela pequeña. Introduce 2 dientes de ajo (sin pelar) y rehógalos un poco. Agrega el arroz, cúbrelo con agua (2 partes y un poco más), sazona y cocínalo durante 18-20 minutos.

A la hora de servir, espolvorea perejil picado sobre la cazuela del pato y retira las vainas de vainilla. Sirve en el centro de cada plato un poco de arroz con ayuda de un cortapastas redondo y esparce alrededor el guiso de pato con salsa al gusto. Decora con una hojita de perejil.

