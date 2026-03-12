Crimen MIRANDA EBRO
Hermana de una de las víctimas del crimen de Miranda de Ebro: "Decía que si no era suya, la iba a matar y al final lo ha hecho"
Miranda de Ebro (Burgos) continúa conmocionado ante el incendio mortal que terminó resultando ser un crimen machista. Tres mujeres fallecidas a manos, presuntamente, de un hombre que apenas llevaba 20 días en libertad.
La noche del martes tres mujeres fallecían en un incendio intencionado. Un hombre, ya detenido, prendió fuego a su edificio y colocó varios colchones rociados con un líquido inflamable bloqueando la salida.
Las víctimas eran su expareja, la madre de esta y una joven vecina de 24 años. Además, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos menores.
El incendio ha sido calificado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como un caso de violencia machista. Según las investigaciones, tanto el detenido como su expareja fallecida figuraban en el sistema VioGen, pero por relaciones con otras personas.
El detenido, que tenía antecedentes por secuestrar y agredir a una mujer y por abusar sexualmente de una menor, había salido de prisión hacía apenas 20 días. "Creo que el juicio fue comprado", advierte Dolores, la hermana y tía de dos de las víctimas, "no sé cómo es posible que estuviera en la calle".
Según nos cuenta Dolores, el detenido le solía decir a su sobrina que, si no era suya, la mataría a ella y a su madre. "Al final lo ha hecho", afirma, completamente rota.
Hoy, Miranda de Ebro se encuentra con el corazón en un puño ante un nuevo caso de violencia machista. Un incendio que ha costado la vida a tres mujeres a manos de un hombre que es reincidente.
