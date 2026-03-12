Antena3
Hablamos con el sobrino de Francisca Cadenas: "Mi primo decía que escuchó a su madre gritar dentro de esa casa"

Tras aparecer los restos óseos de Francisca Cadenas en la vivienda de los principales sospechosos, la Guardia Civil trata de esclarecer qué ocurrió el día de su desaparición.

Sobrino Francisca Cadenas

Hace nueve años desapareció Francisca Cadenas en Hornachos, en la provincia de Badajoz. Durante todo este tiempo no se encontraron indicios claros sobre qué había ocurrido ni sobre su paradero, pero ayer la Guardia Civil hallaba restos óseos de su cuerpo en casa de unos vecinos del pueblo.

Hornachos

La UCO regresó al pueblo para reabrir el caso y, desde el principio, los investigadores centraron sus sospechas en dos hermanos que vivían cerca de Francisca y cuya familia mantenía una relación cercana con la suya. Durante el registro de su casa, la Guardia Civil localizó los restos que acabarían confirmándose como los de la mujer desaparecida.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con David Meneses, el sobrino de Francisca Cadenas. Este asegura que desde la noche de la desaparición sus primos, los hijos de Francisca, tuvieron la corazonada de que esta había entrado en casa del vecino.

Tanto es así, que sus hijos se personaron en casa de Juli y Lolo, los detenidos, que les dijeron que Francisca no estaba allí. "Juli le cerró la puerta en toda su cara", señala David Meneses, "si esa noche hubiéramos abierto la puerta, hubiéramos pagado por un allanamiento de morada, pero no hubiéramos estado sufriendo nueve años".

El sobrino de Francisca Cadenas, además, advierte que su primo llegó a escuchar la que parecía ser su madre dentro de la vivienda del vecino. "Mi primo decía que la escuchó gritar", afirma David Meneses.

Hoy, la familia de Francisca Cadenas están más cerca que nunca de descubrir qué ocurrió con Francisca Cadenas hace nueve años y cuál fue la motivación de las personas que la hicieron daño.

Hornachos

