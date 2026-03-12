Antena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Fran Perea, el artista que marcó a toda una generación

El actor y cantante que se dio a conocer en Los Serrano continúa sumando éxitos. Hoy, Fran Perea se sienta en nuestro plató para recordar sus inicios y cómo continuó su vida tras el 'boom' de Los Serrano.

Fran Perea

Fran Perea es sinónimo de valentía. Tanto es así que desde muy joven se atrevió con el teatro, el cine, la música y llegó a convencer a un país entero de que 'Uno más uno son siete'.

Tras triunfar con Al salir de clase, es en 2003 cuando el papel de Marcos en Los Serrano le catapulta a la fama. Tanto la serie como su cabecera interpretada, que cantaba el propio Fran Perea, marcaron a toda una generación, que aún sigue recordándola al detalle.

Pese al éxito de la canción 'Uno más uno son siete', la industria siguió viendo a Fran Perea como "el chico de la serie". Fran Perea llegó a sentirse minusvalorado en la música, pero no dejó que eso destruyera su sueño.

Hoy, Fran Perea nos cuenta cómo logró sobreponerse a las etiquetas. ¿Cómo le afectó a su futuro el éxito de Los Serrano? ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

