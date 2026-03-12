Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Fran Perea, el artista que marcó a toda una generación

Fran Perea es sinónimo de valentía. Tanto es así que desde muy joven se atrevió con el teatro, el cine, la música y llegó a convencer a un país entero de que 'Uno más uno son siete'.

Tras triunfar con Al salir de clase, es en 2003 cuando el papel de Marcos en Los Serrano le catapulta a la fama. Tanto la serie como su cabecera interpretada, que cantaba el propio Fran Perea, marcaron a toda una generación, que aún sigue recordándola al detalle.

Pese al éxito de la canción 'Uno más uno son siete', la industria siguió viendo a Fran Perea como "el chico de la serie". Fran Perea llegó a sentirse minusvalorado en la música, pero no dejó que eso destruyera su sueño.

