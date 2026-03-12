Denuncia que la cuidadora de su padre se niega a marcharse de la casa: "Ella nunca se llegó a casar con él"

José Luis no solo ha perdido a su padre, que fallecía a los 82 años, sino que ha entrado en una batalla judicial con la que fue su cuidadora. Esta ha cambiado la cerradura de la vivienda que ha heredado José Luis y asegura que le corresponde la mitad de su valor, porque, según ella, tenía una relación sentimental con su padre.

Pese a que la cuidadora de su padre sostiene que fueron novios, no existe registro de que se hicieran pareja de hecho ni de que se hubieran casado. "Al no llegarse a casar con mi padre, cobra la pensión de viudedad de su antiguo marido", nos cuenta José Luis.

Además del problema con la vivienda, la familia del fallecido sospecha que la muerte pudo estar causada por infracciones en los cuidados. "Murió el día 4 y, cuando entré en la vivienda vi a mi padre entre orines, heces... una falta de higiene", señala, "hay una infección que hace que mi padre muera y lo están investigando".

José Luis asegura que, además de querer quedarse con la vivienda tras su muerte, intentó separarle de su padre en vida. "Me decía que no subiera a verle, que estaba muy cansado, le manipulaba para bloquear el contacto conmigo", afirma su hijo.

Ahora, José Luis ha presentado una demanda de desahucio para recuperar la posesión de la casa. ¿Logrará echar a la presunta okupa?