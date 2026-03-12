Antena3
VÍDEO INÉDITO: ¿Dónde discuten más Joaquín y Susana? Sus hijas lo cuentan todo

Un viaje en caravana vuelve a destapar los entresijos de la relación entre Joaquín y Susana.

Adrián Moreno
Daniela ha sido la encargada de iniciar la pequeña discusión, recordando cuando sus padres discuten cada vez que van de viaje familiar en el coche. La mayor de las hijas a acusado directamente de que las peleas las empieza su madre, a lo que Susana ha respondido: “discutimos por aburrimiento”.

Joaquín no ha dudado en darle la razón a su hija sin decir ni una palabra, pero con gestos que afirmaban la acusación hacia su mujer. La madre de la familia ha admitido ser muy orgullosa cuando alguien le hace algo que la causa dolor.

Susana Saborido ha admitido que, para mejorar su actitud respecto al perdón a los demás, ha empezado a realizar ejercicios de meditación, aunque confiesa que no le sirven de mucho: “Por eso medito tanto por las noches, aunque no me está valiendo para nada”

