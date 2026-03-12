Paqui, la vecina que convivió pared con pared con los restos de Francisca Cadenas: "Me siento engañada por ellos"

La Guardia Civil confirmaba ayer la noticia: se encontraban restos óseos del cuerpo de Francisca Cadenas en casa de dos vecinos de la desaparecida. Los detenidos son Juli y Lolo, dos hermanos de Hornachos que desde el principio fueron los principales sospechosos de la familia de Francisca.

Paqui, vecina de Hornachos, es quien vive pared con pared con la vivienda de los detenidos. Según nos cuenta, ayer escuchó como picaban y el miedo le invadía el cuerpo: "No sabía si picaban las paredes o el suelo, pero al poco tiempo saltaba la noticia".

Ahora, Paqui admite sentirse engañada. "Es increíble la frialdad, estar conviviendo con los huesos nueve años...", advierte, "pensar que les he estado mirando cada día, sonriéndote...".

Juli y Lolo, los presuntos responsables, están detenidos y la familia de Francisca Cadenas exige justicia. ¿Lograrán descubrir qué ocurrió la noche de la desaparición de Francisca?