Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | En tierra lejana

La mansión de los Albora se viste de gala para la boda de Alya y Cihan en los próximos capítulos

¡El lunes y el martes llega el momento más esperado y tenso de En tierra lejana! La mansión de los Albora celebra la boda de Alya y Cihan, pero lo que debería ser un día de felicidad es, en realidad, un pacto de supervivencia.

En tierra lejana

Publicidad

Frente al juez, las palabras suenan vacías. Mientras él pregunta si se unen en libertad y por propia voluntad, Alya solo piensa en una cosa: su hijo Cihan Deniz. La joven doctora ha tomado la decisión más difícil de su vida para evitar que el clan le arrebate lo que más quiere. Por eso, antes de firmar, le pone las cartas sobre la mesa a Cihan: “Será un matrimonio ficticio”. Nada de amor, solo un papel para protegerse de los lobos que la rodean.

Tampoco Alya se achanta ante el poder de los Albora y planta cara a su suegra Sadakat, la mujer que más la odia: “Hazte a la idea, no vas a separarme de mi hijo”. Es una declaración de guerra en toda regla.

Alya entra en la familia para salvar a su pequeño, aunque eso signifique vivir en un infierno. Cihan acepta el trato, cumpliendo la última voluntad de su hermano Boran, pero el precio es altísimo. ¿Cuánto durará esta farsa antes de que la tensión estalle? ¿Podrá Alya sobrevivir bajo el mismo techo que su enemiga?

El lunes y el martes, a las 23:00h en Antena 3. Y si no puedes esperar, ya lo tienes disponible en atresplayer.

¡Cihan se rebela!: Desafía a Sadakat y deja que el niño se vaya con Alya esta noche en En tierra lejana

¡Cihan se rebela!: Desafía a Sadakat y deja que el niño se vaya con Alya esta noche en En tierra lejana

Antena 3» Series» En tierra lejana» Avances

Publicidad

Series

En tierra lejana

La mansión de los Albora se viste de gala para la boda de Alya y Cihan en los próximos capítulos

Capítulo 517 de Sueños de libertad; 12 de marzo: Digna y Damián, emocionados con nel regalo de bodas de su familia

Capítulo 517 de Sueños de libertad; 12 de marzo: Digna y Damián, emocionados con el regalo de bodas de su familia

Manuela le pide a Tasio que tenga cuidado con lo que hace tras ser testigo de su beso con Paula: “Carmen no se merece que la engañes”

Manuela le pide a Tasio que tenga cuidado con lo que hace tras ser testigo de su beso con Paula: “Carmen no se merece que la engañes”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo se refugia en Marisol tras su nueva discusión con Nieves
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo se refugia en Marisol tras su nueva discusión con Nieves

“¿Sigues enamorada de Fina?”: Cloe, en shock al descubrir que Marta aún siente algo por ella
Capítulo 517

“¿Sigues enamorada de Fina?”: Cloe, en shock al descubrir que Marta aún siente algo por ella

Luz, angustiada… ¡su padre ha desaparecido!: ¿Podrá localizarlo?
Capítulo 517

Luz, angustiada… ¡su padre ha desaparecido!: ¿Podrá localizarlo?

Un compañero de trabajo del padre de la doctora le ha dado la noticia de que no localiza a su padre, lo que le ha puesto en alerta.

Damián y Digna vuelven a casa tras su boda secreto y su familia les sorprende con una cena y un regalo muy especial
Capítulo 517

Damián y Digna vuelven a casa tras su boda secreto y su familia les sorprende con una cena y un regalo muy especial

Todos les esperan en casa para celebrar la unión de la pareja tras su enlace en secreto.

00_avance

Esta noche, una nueva sospechosa en Perdiendo el juicio: “Seguro que no estaba invitada”

El duro pasado de Abidin sin saber que es un Korhan: "No tengo a nadie"

El duro pasado de Abidin sin saber que es un Korhan: "No tengo a nadie"

Megan Montaner

Los protagonistas de Entre tierras conquistan la alfombra roja del Festival de Málaga: "Hay muchas ganas de que se estrene"

Publicidad