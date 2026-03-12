La mansión de los Albora se viste de gala para la boda de Alya y Cihan en los próximos capítulos

Frente al juez, las palabras suenan vacías. Mientras él pregunta si se unen en libertad y por propia voluntad, Alya solo piensa en una cosa: su hijo Cihan Deniz. La joven doctora ha tomado la decisión más difícil de su vida para evitar que el clan le arrebate lo que más quiere. Por eso, antes de firmar, le pone las cartas sobre la mesa a Cihan: “Será un matrimonio ficticio”. Nada de amor, solo un papel para protegerse de los lobos que la rodean.

Tampoco Alya se achanta ante el poder de los Albora y planta cara a su suegra Sadakat, la mujer que más la odia: “Hazte a la idea, no vas a separarme de mi hijo”. Es una declaración de guerra en toda regla.

Alya entra en la familia para salvar a su pequeño, aunque eso signifique vivir en un infierno. Cihan acepta el trato, cumpliendo la última voluntad de su hermano Boran, pero el precio es altísimo. ¿Cuánto durará esta farsa antes de que la tensión estalle? ¿Podrá Alya sobrevivir bajo el mismo techo que su enemiga?

