Esta noche, una nueva sospechosa en Perdiendo el juicio: “Seguro que no estaba invitada”

Amanda descubre a una mujer que no estaba invitada a la boda y va a visitar a su hermana para ver si sabe quién es. A las 23.00h, nuevo capítulo en Antena 3.

Esta noche, una nueva sospechosa en Perdiendo el juicio

Después de horas analizando cada imagen y cada movimiento del día de la boda, Amanda encuentra algo que no encaja: una mujer que nadie reconoce y que no figuraba entre los invitados. La abogada no pierde tiempo y acude a hablar con Daniela para averiguar si sabe quién es.

La respuesta es clara. “No la conozco, seguro que no estaba invitada”, asegura Daniela. Amanda insiste, preguntando por antiguas relaciones, enemistades en los tribunales o cualquier posible conflicto del pasado. Pero nada parece encajar.: “¿Crees que le odiaba tanto como para matarle?”.

Convencida de que esa mujer puede ser la clave que necesitan, Daniela le pide a su hermana que la encuentre. Amanda no duda en prometerlo. Está dispuesta a todo para demostrar que su hermana es inocente… incluso si eso significa reabrir cada rincón oscuro del pasado de Jaime.

La hija de Damián lleva varios días distantes con la francesa y su expareja es la razón de su frialdad.

