Última hora
Vecina de Hornachos, tras aparecer restos óseos de Francisca Cadenas: "Anoche hubo aplausos a la UCO"
Nueve años después de su desaparición, aparecen restos óseos de Francisca Cadenas en el domicilio de sus vecinos. Ambos sospechosos han sido detenidos, a la espera de que se esclarezca el motivo del presunto homicidio.
Publicidad
Francisca Cadenas desaparecía hace nueve años en Hornachos (Badajoz). Desde entonces, no hubo rastro ni pistas de su paradero, hasta ayer, cuando se encontraron restos óseos de su cuerpo en la vivienda de sus vecinos.
El caso dio un giro hace apenas una semana, cuando la UCO volvió al lugar de los hechos. Tras interrogar a varios vecinos, pusieron el foco sobre los dos detenidos, hermanos y vecinos de Francisca, cuya familia tenía una estrecha relación con Francisca.
Tras llevar a cabo un registro de su domicilio, la Guardia Civil halló restos óseos, que más tarde se confirmaba que pertenecían a Francisca Cadenas. "Anoche hubo aplausos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, especialmente a la UCO", nos cuenta una vecina de Hornachos, "fue especialmente emotivo el abrazo de la jefa de la UCO con la familia".
Lolo, uno de los detenidos, asegura no saber nada de la muerte de Francisca, ya que, presuntamente, estaba en el hospital en el momento de los hechos. Sin embargo, la familia de Francisca siempre sospechó que actuaron juntos. "En el pueblo había varios supuestos, pero por quien más se inclinaba el hijo pequeño era por estos señores".
Más Noticias
- Paqui, la vecina que convivió pared con pared con los restos de Francisca Cadenas: "Me siento engañada por ellos"
- Hablamos con el sobrino de Francisca Cadenas: "Mi primo decía que escuchó a su madre gritar dentro de esa casa"
- Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Fran Perea, el artista que marcó a toda una generación
Hoy, la investigación continúa y la familia de Francisca Cadenas está más cerca de conocer lo que hay detrás de este terrible suceso. ¿Cuál fue la motivación de los presuntos autores?
Publicidad