Vecina de Hornachos, tras aparecer restos óseos de Francisca Cadenas: "Anoche hubo aplausos a la UCO"

Francisca Cadenas desaparecía hace nueve años en Hornachos (Badajoz). Desde entonces, no hubo rastro ni pistas de su paradero, hasta ayer, cuando se encontraron restos óseos de su cuerpo en la vivienda de sus vecinos.

El caso dio un giro hace apenas una semana, cuando la UCO volvió al lugar de los hechos. Tras interrogar a varios vecinos, pusieron el foco sobre los dos detenidos, hermanos y vecinos de Francisca, cuya familia tenía una estrecha relación con Francisca.

Tras llevar a cabo un registro de su domicilio, la Guardia Civil halló restos óseos, que más tarde se confirmaba que pertenecían a Francisca Cadenas. "Anoche hubo aplausos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, especialmente a la UCO", nos cuenta una vecina de Hornachos, "fue especialmente emotivo el abrazo de la jefa de la UCO con la familia".

Lolo, uno de los detenidos, asegura no saber nada de la muerte de Francisca, ya que, presuntamente, estaba en el hospital en el momento de los hechos. Sin embargo, la familia de Francisca siempre sospechó que actuaron juntos. "En el pueblo había varios supuestos, pero por quien más se inclinaba el hijo pequeño era por estos señores".

Hoy, la investigación continúa y la familia de Francisca Cadenas está más cerca de conocer lo que hay detrás de este terrible suceso. ¿Cuál fue la motivación de los presuntos autores?