¡Plato infalible! Arroz con sepia y verduras de Karlos Arguiñano

El cocinero nos ha dado un consejo sobre la sepia, congelarla un par de días para que luego este más blanda. Con ese tip, Karlos Arguiñano nos ha propuesto una receta de Arroz con sepia y verduras infalible.

Ingredientes (4p)

400 g de arroz

2 sepias limpias

6 alcachofas

2 puerros

12 ajos frescos

3 tomates pera

1 l de caldo para paella

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta las sepias en tiras gruesas, introdúcelas en la cazuela, sazona y cocínalas durante 5-6 minutos. Retira la sepia a un plato y resérvala.

Preparar la sepia | antena3.com

Corta los ajos frescos en rodajitas y los puerros en cuartos de luna. Limpia las alcachofas retirando los tallos y las hojas externas más duras. Corta cada alcachofa en 4 porciones. Añade 2-3 cucharadas de aceite en la cazuela en la que has cocinado la sepia, introduce las verduras, sazona, tapa y cocínalas a fuego medio fuerte durante 6-8 minutos.

Meter las alcachofas en la cazuela | antena3.com

Lava los tomates, rállalos y agrégalos a la cazuela. Cocina durante 4-5 minutos más. Incorpora el arroz y rehógalo. Introduce la sepia y remueve. Vierte el caldo; el doble y un poco más. Cocina durante 5 minutos a fuego vivo y, pasado este tiempo, hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 13 minutos. Retíralo del horno, tápalo con un trapo limpio y deja que repose durante 5 minutos.

Rehoga el arroz | antena3.com

Reparte el arroz en los platos y decora con una hoja de perejil.

Consejo

Si compras la sepia fresca, congélala al menos 48 horas. El frío rompe las fibras musculares y hace que quede mucho más blanda al cocinarla.