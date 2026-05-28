Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CASO LEIRE

Susana Díaz pide un adelanto electoral: "Esta legislatura es una muerte a pellizcos"

La socialista pide que su partido tome una postura férrea para no hundirse entre tanta investigación judicial y le pide a Sánchez elecciones anticipadas para separar las generales de las elecciones autonómicas

Susana Díaz en Espejo Público.

Publicidad

Javier Revuelta
Publicado:

Nueve procesos judiciales rodean a Pedro Sánchez. El desastre electoral andaluz quedó rápidamente opacado por el estallido del Caso Plus Ultra y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Este lunes se reveló el sumario del caso, hasta ahora bajo secreto. Acto seguido el juez Peinado volvió a convocar a Begoña Gómez el próximo 9 de junio.

Ayer la UCO se adentró en Ferraz para obtener todos los datos para el Caso Leire, las cloacas del PSOE. Se investiga una posible financiación irregular del Partido Socialista y el juez ha imputado a Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías e Ismael Oliver y les atribuye los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Hoy comienza el jucio contra el hermano del presidente, David Sánchez, por haber sido colocado presuntamente a dedo en la Diputación de Badajoz. Una semana negra para Sánchez, que aún con todo, sigue negándose a convocar elecciones. Dice que hacerlo sería atender a un "interés partidista" y no al de los españoles.

"No entiendo que Sánchez se escude en no hacer caso a intereses partidistas cuando siempre se ha hecho"

Sin embargo, son muchas las voces, dentro y fuera del partido, que piden elecciones cuanto antes. Una de ellas es Susana Díaz, tremendamente decepcionada por las investigaciones que está llevando a cabo la UCO sobre las "cloacas del PSOE". La socialista exige a su partido que tome cartas en el asunto y se persone contra todas esas personas que presuntamente llevaron a cabo un entramado de limpieza judicial de los casos contra el partido, financiados por el propio partido.

Para Susana Díaz, hace tiempo que esta legislatura es "una muerte a pellizcos" y no entiende que Sánchez se escude en no hacer caso a intereses partidistas cuando siempre se ha hecho. Además, Díaz está segura de que "ha habido momentos en los que había ventana de oportunidad para convocar las elecciones y que además el PSOE sí hubiera sacado un mejor resultado".

"Soy partidaria de que se separe el debate de las municipales y autonómicas del de las generales"

Ahora, pese a que la situación no es la mejor para mantenerse en la Moncloa, Díaz reconoce que dentro del PSOE hay un debate porque no se quiere solapar la discusión sobre las autonómicas con el tema de las generales. Muchos barones socialistas creen que si la legislatura se mantiene hasta 2027, los candidatos socialistas en las elecciones autonómicas sufrirían el enfado que hay con el Gobierno y por eso piden un adelanto electoral.

Emiliano García Page es el más vehemente y Susana Díaz también comparte esta postura. "Soy partidaria de que se separe el debate de las municipales y autonómicas del debate de las generales porque son dos planos distintos", ha sentenciado la socialista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Pilar Rodríguez Losantos

Pilar Losantos, sobre la presunta guerra sucia del PSOE: "Esta semana le tocaba delinquir a Zapatero y de repente estos le cogen la delantera"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Susana Díaz en Espejo Público.

Susana Díaz pide un adelanto electoral: "Esta legislatura es una muerte a pellizcos"

Yolanda Díaz

¿Deja Yolanda Díaz el Gobierno?: las hipótesis de Susana Díaz y el desmentido en directo de la ministra

Manel Fuentes estrena la nueva temporada de ¡Salta!: "Hay concursantes con tanto vértigo... ¡que no quieren saltar!"

La anécdota más loca de Manel Fuentes en ¡Salta!: "Hay concursantes con tanto vértigo... ¡que no quieren saltar!"

Exclusiva de Espejo Público.
Informaciones Espejo Público

El presunto intento de soborno de las cloacas de Ferraz a Carmen Pano: "Es para ilegalizar el partido"

De una coreografía espectacular a cantar flamenco: las peticiones de los concursantes de Tu cara me suena para las próximas galas
Contenido exclusivo

De una coreografía espectacular a cantar flamenco: las peticiones de los concursantes de Tu cara me suena para las próximas galas

Francisco
Lo vemos

Paloma García-Pelayo, sobre el impago del cantante Francisco a su hija Naomi: "Ha estado meses sin poder pasar el dinero"

Su hija Naomi de 25 años le reclama el impago de su pensión alimenticia. Un dinero que este no habría podido pasarle íntegramente.

Rubén Amón en Espejo Público.
Crisis en el PSOE

La curiosa comparación de Pedro Sánchez con un personaje de 'Los Simpson' que ha hecho Rubén Amón en Espejo Público

El periodista Rubén Amón analiza en Espejo Público los distintos escándalos de corrupción que salpican al PSOE y hace una curiosa comparación de Pedro Sánchez con un personaje de 'Los Simpson'.

La confesión de Nacho Duato tras la máscara de Momia: "Me hubiese gustado ser cantante de ópera"

La confesión de Nacho Duato tras la máscara de Momia: "Me hubiese gustado ser cantante de ópera"

Leire Martínez, ganadora de Mask Singer, revela cómo hizo para camuflar su voz: "Era mi mayor reto"

La fantasía de Leire Martínez, ganadora de Mask Singer: "Amaia Montero y yo aquí sería lo más"

Pilar Rodríguez Losantos

Pilar Losantos, sobre la presunta guerra sucia del PSOE: "Esta semana le tocaba delinquir a Zapatero y de repente estos le cogen la delantera"

Publicidad