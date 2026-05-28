Susana Díaz pide un adelanto electoral: "Esta legislatura es una muerte a pellizcos"

Nueve procesos judiciales rodean a Pedro Sánchez. El desastre electoral andaluz quedó rápidamente opacado por el estallido del Caso Plus Ultra y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Este lunes se reveló el sumario del caso, hasta ahora bajo secreto. Acto seguido el juez Peinado volvió a convocar a Begoña Gómez el próximo 9 de junio.

Ayer la UCO se adentró en Ferraz para obtener todos los datos para el Caso Leire, las cloacas del PSOE. Se investiga una posible financiación irregular del Partido Socialista y el juez ha imputado a Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías e Ismael Oliver y les atribuye los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Hoy comienza el jucio contra el hermano del presidente, David Sánchez, por haber sido colocado presuntamente a dedo en la Diputación de Badajoz. Una semana negra para Sánchez, que aún con todo, sigue negándose a convocar elecciones. Dice que hacerlo sería atender a un "interés partidista" y no al de los españoles.

"No entiendo que Sánchez se escude en no hacer caso a intereses partidistas cuando siempre se ha hecho"

Sin embargo, son muchas las voces, dentro y fuera del partido, que piden elecciones cuanto antes. Una de ellas es Susana Díaz, tremendamente decepcionada por las investigaciones que está llevando a cabo la UCO sobre las "cloacas del PSOE". La socialista exige a su partido que tome cartas en el asunto y se persone contra todas esas personas que presuntamente llevaron a cabo un entramado de limpieza judicial de los casos contra el partido, financiados por el propio partido.

Para Susana Díaz, hace tiempo que esta legislatura es "una muerte a pellizcos" y no entiende que Sánchez se escude en no hacer caso a intereses partidistas cuando siempre se ha hecho. Además, Díaz está segura de que "ha habido momentos en los que había ventana de oportunidad para convocar las elecciones y que además el PSOE sí hubiera sacado un mejor resultado".

"Soy partidaria de que se separe el debate de las municipales y autonómicas del de las generales"

Ahora, pese a que la situación no es la mejor para mantenerse en la Moncloa, Díaz reconoce que dentro del PSOE hay un debate porque no se quiere solapar la discusión sobre las autonómicas con el tema de las generales. Muchos barones socialistas creen que si la legislatura se mantiene hasta 2027, los candidatos socialistas en las elecciones autonómicas sufrirían el enfado que hay con el Gobierno y por eso piden un adelanto electoral.

Emiliano García Page es el más vehemente y Susana Díaz también comparte esta postura. "Soy partidaria de que se separe el debate de las municipales y autonómicas del debate de las generales porque son dos planos distintos", ha sentenciado la socialista.

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