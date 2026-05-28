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Paloma García-Pelayo, sobre el impago del cantante Francisco a su hija Naomi: "Ha estado meses sin poder pasar el dinero"

Su hija Naomi de 25 años le reclama el impago de su pensión alimenticia. Un dinero que este no habría podido pasarle íntegramente.

Francisco

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El cantante Francisco atraviesa un momento complicado a nivel mediático y, según algunos titulares, económico. Unos rumores que llegan tras la reclamación de su hija Naomi de 25 años, que asegura que no se han cumplido los pagos de su pensión alimenticia.

En Y ahora Sonsoles pudimos hablar con Francisco en exclusiva sobre este asunto. Este aclaró que no está al borde del desahucio ni en una situación de vulnerabilidad. Además, afirmó que ha pagado todos los meses la pensión de Naomi "en la medida de lo que puede". "Si no llego a los 500 euros, pues le doy 300", confesó.

Francisco

"Ha estado meses sin conseguir pasar el dinero que le obliga a pagar la ley", desvela Paloma García-Pelayo, "hay una verdad judicial".

El propio cantante ha asegurado a través de Susana Uribarri que "no va a hablar nunca más de este tema" y que para él, Naomi no es su hija. ¿Podrá Francisco poner fin a la polémica?

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