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La fantasía de Leire Martínez, ganadora de Mask Singer: "Amaia Montero y yo aquí sería lo más"

La campeona de la quinta edición cuenta cómo ha vivido la experiencia y revela cómo hizo para camuflar su voz: "Era mi mayor reto".

Leire Martínez, ganadora de Mask Singer, revela cómo hizo para camuflar su voz: "Era mi mayor reto"

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Alberto Mendo
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Mask Singer: adivina quién canta ya tiene ganador de su quinta edición. En este caso, ganadora: Leire Martínez, escondida tras la máscara de Clavel. La cantante se ha proclamado campeona en la gran final tras haber logrado preservar su identidad durante las ocho semanas de competición, una misión que no ha sido nada sencilla como ella misma confiesa en esta entrevista exclusiva.

¡Leire Martínez hace historia! La cantante gana Mask Singer escondida bajo Clavel

La cantante guipuzcoana, como se puede ver en las imágenes inéditas del vídeo, no pudo evitar las lágrimas tras el programa, feliz después de alzarse con la ansiada máscara dorada. "Me emocioné mucho, me acordé mucho de los míos, sentí una sensación de gratitud tan grande...", expresa.

Leire cuenta que ha tratado de jugar al despiste con los investigadores, lo que incluía algo tan difícil como ocultar su característica voz. "Era mi mayor reto", confiesa. Carlos Rubio, director musical de Mask Singer, le reconocía que se trataba de "un trabajo de ingeniería" por ser una de las artistas "más reconocibles del pop español". Además de ir probando diferentes trucos, la elección del repertorio fue clave: "No hay mucha referencia mía cantando en inglés". En la gala final, la cantante hizo una inolvidable interpretación de 'I have nothing', de Whitney Houston.

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Los investigadores cayeron rendidos a su talento desde el estreno de Clavel en Mask Singer, asegurando que se trataba de Rosalía, Rosa López, Rosario Flores... Leire logró que ni Abraham Mateo la reconociera en el dueto que hicieron juntos, pero empezó a creer que las sospechas se cercaban cuando salió el nombre de Amaia Montero. "Hubiera sido épico", afirma Arturo Valls sobre la posibilidad de que hubieran compartido el escenario de Mask Singer. A la guipuzcoana le habría encantado esa idea y, de hecho, mientras competía aseguraba: "Sería lo más". ¡Descubre en el vídeo cómo ha vivido Leire Martínez la experiencia en Mask Singer!

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¡Leire Martínez hace historia! La cantante gana Mask Singer escondida bajo Clavel

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