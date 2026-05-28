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El presunto intento de soborno de las cloacas de Ferraz a Carmen Pano: "Es para ilegalizar el partido"

Espejo Público ha tenido acceso a una información en exclusiva sobre el intento de convencer a Carmen Pano de retractarse de sus afirmaciones de haber llevado a la sede del PSE grandes sumas de dinero. La cifra sería muy superior a la que baraja la justicia.

Exclusiva de Espejo Público.

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Carmen Pano es la empresaria que dice que llevó hasta 90.000 euros en dos bolsas a la sede socialista de Ferraz.

A tenor del contenido del auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se la habría intentado comprar por 50.000 euros tal y como dice el auto. Espejo Público ha podido saber que a Pano se le habría ofrecido una cantidad mucho mayor: concretamente 250.000 euros.

Carmen Pano ha declinado hacer cualquier tipo de declaración por encontrarse este contenido bajo secreto de sumario y contravenir el consejo de su abogado. Esos 250.000 euros corresponderían a satisfacer su alquiler durante unos 5 a 7 años a razón de unos 2.800 euros de alquiler. Esto es lo que se le habría ofrecido a través de Leticia de la Oz, abogada de Koldo García.

Ese presunto soborno no tendría más objetivo que la empresaria relacionada con Víctor de Aldama se retractara de sus afirmaciones de haber realizado esas entregas esas bolsas llenas de billetes en la sede del PSOE. Pretendían que cambiara su declaración ante el tribunal y no refutara ,o camuflara, su primera declaración sobre esos 90.000 euros dejados en teoría en la segunda planta del edificio.

Según ha podido saber Espejo Público, a Carmen Pano no le pareció razonable esa oferta, se escandalizó y no la aceptó.

"Es para ilegalizar el partido".

Iñako Díaz- Guerra.

"De haber aceptado, su presente sería muy distinto al que tiene ahora", sentenciaba el periodista Adrián Pérez, que ha obtenido las informaciones.

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pedía al también periodista Iñako Díaz- Guerra que no extendiera esos presuntos comportamientos delictivos a todo el partido , y es que ante la inmensa gravedad de los hechos descritos, Iñako no podía evitar expresarse en los siguientes términos: "Es para ilegalizar el partido".

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