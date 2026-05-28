Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

La anécdota más loca de Manel Fuentes en ¡Salta!: "Hay concursantes con tanto vértigo... ¡que no quieren saltar!"

El presentador avanza que esta nueva temporada llega con "más emoción" y "más guasa", y apunta cuál cree que es la mejor táctica para ganar el gran premio de 50.000 euros.

Manel Fuentes estrena la nueva temporada de ¡Salta!: "Hay concursantes con tanto vértigo... ¡que no quieren saltar!"

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Los ingredientes de ¡Salta! son estrategia y conocimientos de cultura general aderezados con fuertes dosis de tensión y riesgo. Es la fórmula con la que el concurso triunfó en la pasada temporada en Antena 3 y con la que promete volver a ser un éxito desde su estreno, el próximo miércoles. Manel Fuentes, al frente del formato, explica que la nueva edición tiene "más emoción" y también "más guasa", y destaca que "los concursantes conocen ya la dinámica y las estrategias", por lo que va a ser "mucho más completa".

"Tengo un planazo": el miércoles, estreno de la nueva temporada de ¡Salta!

El presentador cuenta en esta entrevista que ha visto situaciones muy sorprendentes en las grabaciones. "Lo más loco que me ha pasado en ¡Salta! es que hay concursantes que vienen y tienen tanto vértigo... ¡que no quieren saltar!", revela. Por eso, les lanza un consejo: "Tenéis que saber a qué programa vais, amigos".

Manel también repasa algunos de los "gritos de guerra" con los que los concursantes han dado el salto. "Lo mejor es que yo no salte y así no tenga que utilizar ningún grito", asegura. No obstante, como conductor de este concurso, aporta una serie de recomendaciones a los concursantes. ¡Descubre la entrevista al completo en el vídeo!

“Esto se lo dejo a los valientes”: Manel Fuentes se negaría a participar en ¡Salta!, pero tú… ¿te atreverías?

“Esto se lo dejo a los valientes”: Manel Fuentes se negaría a participar en ¡Salta!, pero tú... ¿te atreverías?

Antena 3» Programas» Salta

Publicidad

Programas

Susana Díaz en Espejo Público.

Susana Díaz pide un adelanto electoral: "Esta legislatura es una muerte a pellizcos"

Yolanda Díaz

¿Deja Yolanda Díaz el Gobierno?: las hipótesis de Susana Díaz y el desmentido en directo de la ministra

Manel Fuentes estrena la nueva temporada de ¡Salta!: "Hay concursantes con tanto vértigo... ¡que no quieren saltar!"

La anécdota más loca de Manel Fuentes en ¡Salta!: "Hay concursantes con tanto vértigo... ¡que no quieren saltar!"

Exclusiva de Espejo Público.
Informaciones Espejo Público

El presunto intento de soborno de las cloacas de Ferraz a Carmen Pano: "Es para ilegalizar el partido"

De una coreografía espectacular a cantar flamenco: las peticiones de los concursantes de Tu cara me suena para las próximas galas
Contenido exclusivo

De una coreografía espectacular a cantar flamenco: las peticiones de los concursantes de Tu cara me suena para las próximas galas

Francisco
Lo vemos

Paloma García-Pelayo, sobre el impago del cantante Francisco a su hija Naomi: "Ha estado meses sin poder pasar el dinero"

Su hija Naomi de 25 años le reclama el impago de su pensión alimenticia. Un dinero que este no habría podido pasarle íntegramente.

Rubén Amón en Espejo Público.
Crisis en el PSOE

La curiosa comparación de Pedro Sánchez con un personaje de 'Los Simpson' que ha hecho Rubén Amón en Espejo Público

El periodista Rubén Amón analiza en Espejo Público los distintos escándalos de corrupción que salpican al PSOE y hace una curiosa comparación de Pedro Sánchez con un personaje de 'Los Simpson'.

La confesión de Nacho Duato tras la máscara de Momia: "Me hubiese gustado ser cantante de ópera"

La confesión de Nacho Duato tras la máscara de Momia: "Me hubiese gustado ser cantante de ópera"

Leire Martínez, ganadora de Mask Singer, revela cómo hizo para camuflar su voz: "Era mi mayor reto"

La fantasía de Leire Martínez, ganadora de Mask Singer: "Amaia Montero y yo aquí sería lo más"

Pilar Rodríguez Losantos

Pilar Losantos, sobre la presunta guerra sucia del PSOE: "Esta semana le tocaba delinquir a Zapatero y de repente estos le cogen la delantera"

Publicidad