La anécdota más loca de Manel Fuentes en ¡Salta!: "Hay concursantes con tanto vértigo... ¡que no quieren saltar!"

Los ingredientes de ¡Salta! son estrategia y conocimientos de cultura general aderezados con fuertes dosis de tensión y riesgo. Es la fórmula con la que el concurso triunfó en la pasada temporada en Antena 3 y con la que promete volver a ser un éxito desde su estreno, el próximo miércoles. Manel Fuentes, al frente del formato, explica que la nueva edición tiene "más emoción" y también "más guasa", y destaca que "los concursantes conocen ya la dinámica y las estrategias", por lo que va a ser "mucho más completa".

El presentador cuenta en esta entrevista que ha visto situaciones muy sorprendentes en las grabaciones. "Lo más loco que me ha pasado en ¡Salta! es que hay concursantes que vienen y tienen tanto vértigo... ¡que no quieren saltar!", revela. Por eso, les lanza un consejo: "Tenéis que saber a qué programa vais, amigos".

Manel también repasa algunos de los "gritos de guerra" con los que los concursantes han dado el salto. "Lo mejor es que yo no salte y así no tenga que utilizar ningún grito", asegura. No obstante, como conductor de este concurso, aporta una serie de recomendaciones a los concursantes. ¡Descubre la entrevista al completo en el vídeo!