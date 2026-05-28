Ramón Calderón arremete contra Florentino Pérez: "Es tan pobre que solo tiene dinero"

La campaña electoral del Real Madrid ha elevado el tono. Después de que Florentino Pérez presentara oficialmente su candidatura a la presidencia del club y cargara duramente contra Enrique Riquelme y el entorno de Ramón Calderón, el expresidente blanco le ha respondido públicamente en redes sociales.

"Se presentan los hijos y los cuñados como directivos. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid"

Durante su comparecencia, Florentino vinculó la candidatura rival con la etapa de Calderón al frente del club: "Son los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra del club, la de Ramón Calderón. Un presidente que tuvo que irse después de la mayor vergüenza. Ahora se presentan los hijos y los cuñados como directivos. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid".

El actual presidente insistió además en que aquella etapa supuso una grave crisis institucional: "Son mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria robaron la soberanía de los socios. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó. Con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia".

La respuesta de Calderón

Ramón Calderón no tardó en reaccionar en la red social X, donde cargó contra Florentino Pérez: "Me dicen que un personaje que es tan pobre que solo tiene dinero, y que se ha dedicado a contratar a periodistas calumniadores, ha hecho unos comentarios que, creo, me van a obligar a recordarle algunas cosas que no le van a gustar".

En otra publicación, el expresidente compartió un titular de prensa relacionado con la reciente comparecencia de Florentino y volvió a atacar al actual mandatario blanco por su ya célebre frase 'me tendrán que echar a tiros': "Por cierto, no creo que pueda existir nada más bochornoso en la historia del Real Madrid que, por primera vez, un presidente 'gagá', en una esperpéntica intervención, haya animado a los socios a que vayan a las urnas con pistolas, en lugar de con papeletas".

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