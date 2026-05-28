De una coreografía espectacular a cantar flamenco: las peticiones de los concursantes de Tu cara me suena para las próximas galas

El pulsador ya ha puesto a los concursantes de Tu cara me suena 13 grandes retos en las seis galas que llevamos emitidas. De hecho, muchos se han sorprendido a sí mismos al obtener grandes notas con imitaciones complicadas.

Varios de ellos nos han confesado que tienen muchas ganas de que el pulsador le dé algo completamente diferente para las próximas semanas. Algunos piden actuar en solitario y otros coreografías espectaculares para verse acompañados sobre el escenario.

"No sé cantar flamenco y es algo que me apasiona", ha confesado María Parrado recalcando que le apetece hacer algo más folclórico. ¡Escucha todas las peticiones de nuestros concursantes en el vídeo de arriba!

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