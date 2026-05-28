¿Deja Yolanda Díaz el Gobierno?: las hipótesis de Susana Díaz y el desmentido en directo de la ministra

En la Conferencia Sectorial de los Consejeros de Empleo celebrada el miércoles, presidida por Yolanda Díaz como actual ministra de Trabajo y Política Social, la también vicepresidenta segunda del Gobierno dejó algunos indicios de su posible salida inminente, al menos, del Ministerio.

La información ha sido publicada por 'Okdiario', y Pilar Rodríguez Losantos daba más detalles, asegura que desde el digital que preside han hablado con hasta 6 de los consejeros autonómicos presentes en la reunión. Según esas fuentes Yolanda Díaz llegó a hacer la siguiente manifestación: "Espero vuestra colaboración aunque no esté yo".

Además Yolanda Díaz habría pedido a los presentes hacerse una foto juntos "como recuerdo", por tratarse de su última reunión. Sn embargo antes de final de año debe tener lugar una más: "La interpretación que hizo todo el mundo es que se estaba despidiendo".

Un adiós que abre tres puertas

Intervenía la senadora del PSOE Susana Díaz, colaboradora habitual de Espejo Público. La expresidenta de la Junta de Andalucía ponía sobre la mesa los "tres escenarios" posibles que tendría esa noticia:

La primera de las opciones sería "que ella tenga en perspectiva algo a nivel personal, que le haga abandonar el Gobierno, o cualquier aspiración profesional que la haga abandonar el Gobierno", según Susana Díaz.

Los fatales resultados de Sumar en las reciente elecciones de Andalucía podrían empujar "una decisión colectiva" de la formación que lidera Yolanda Díaz, que pueda llevarles a abandonar el Ejecutivo que conforman en coalición con el PSOE.

¿Elecciones generales en noviembre?

La tercera de las puertas esconde el escenario que tantas voces reclaman desde hace más o menos tiempo, el adelanto electoral que se resuelva con unas elecciones generales en noviembre:

"Cualquiera de los tres escenarios impediría que hubiese otro Consejo Sectorial antes de final de año", presidido por Yolanda.

Negación de la mayor

Unos minutos después Espejo Público recibía una comunicación directa del equipo de Yolanda Díaz , desmintiendo las informaciones defendidas por Pilar Rodríguez Losantos. Eso sí, el texto marcaba una fecha clave que deja espacio a la libre interpretación: "La vicepresidenta no comunicó ayer que se fuera a marchar antes de verano. Desmentimos esta información".

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