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ELECTROCOCCIÓN

El revolucionario invento de Enko Axpe para cocinar 1 kilo de carne en 8 segundos: “Es la más rápida del mundo”

El doctor en física Eneko Axpe ha patentado un invento de lo más revolucionario, capaz de dejar obsoleta la olla exprés y el microondas. En su visita al programa de Joseba Arguiñano, ha revelado cómo funciona este aparato que cocina en 8 segundos.

Eneko Axpe y Joseba Arguiñano

El revolucionario invento de Enko Axpe para cocinar 1 kilo de carne en 8 segundos: “Es la más rápida del mundo”

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Borja Tamayo
Publicado:

Eneko Axpe es toda una eminencia en el mundo de la gastrofísica y Joseba Arguiñano ha tenido la suerte de contar con su presencia en el programa. Se trata del primer físico vasco que ha trabajado para la NASA y, además, el inventor de uno de los sistemas de cocina más revolucionarios: la electrococción.

Mientras preparaban una deliciosa receta de solomillo ibérico con salsa de sidra y patata a lo pobre, Eneko se ha hecho eco de cómo funciona esta técnica. “Tenemos en los músculos resistencia eléctrica, que es lo que calienta las cosas”, explicaba: “Lo que hice fue aplicar electricidad y calentar el alimento con la propia resistencia eléctrica del alimento”.

Al hacerlo, el alimento en cuestión se cocina con total rapidez. Un descubrimiento de lo más llamativo que han patentado y que ya se está empezando a emplear a través de dos placas con dos electrodos capaces de “cocinar 1 kilo de carne en 8 segundos”.

Así pues, además de su rol en la gastronomía espacial, Eneko Axpe es responsable de haber “inventado la técnica de cocción más rápida del mundo”. Un método que, como el propio Joseba ha apuntado, saca los colores a dispositivos como la olla exprés o el microondas.

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