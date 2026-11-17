Para 4 personas
Ensaladilla de patatas, huevo y maíz: “Con unos ingredientes de andar por casa”
Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha propuesto una ensaladilla distinta en la que integra el maíz y con una salsa distinta. Descubre la receta de ensaladilla, huevo y maíz de Karlos Arguiñano.
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Un entrante muy sencillo con unos ingredientes de andar por casa, la receta de ensaladilla de patatas, huevo y maíz de Karlos Arguiñano.
Ingredientes (4 p.):
- 3-4 patatas
- 3 huevos
- 4 cucharadas de maíz dulce
- 1 cebolleta
- 10-12 pepinillos en vinagre
- 1-2 ramas de eneldo fresco
- 200 g de regañás
- perejil
Para el aliño:
- 4 cucharadas de mahonesa
- 1 cucharada de mostaza de Dijon
- zumo de ½ limón
- sal
- pimienta blanca
Elaboración:
Calienta abundante agua con sal en una cazuela. Introduce las patatas y los huevos. Cocina los huevos durante 10 minutos y retíralos. Cocina las patatas durante 25-30 minutos. Deja que se templen y pela todo.
Para la ensaladilla, corta las patatas en cubitos y ponlos en un bol. Agrega los huevos troceados, los pepinillos y la cebolleta finamente picados, el maíz dulce y el eneldo picado.
Para el aliño, pon en un bol la mahonesa, la mostaza, el zumo de limón, sal y pimienta blanca (recién molida). Mezcla hasta obtener una salsa suave y cremosa.
Aliña la ensaladilla y remueve bien. Sirve la ensaladilla a tu gusto y acompaña con las regañás. Decora el plato con una hojita de perejil.
Consejo:
Puedes servir la ensalada al momento o refrigerarla durante 20-30 minutos para que los sabores se integren.
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