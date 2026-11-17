Un entrante muy sencillo con unos ingredientes de andar por casa, la receta de ensaladilla de patatas, huevo y maíz de Karlos Arguiñano.

Ingredientes (4 p.):

3-4 patatas

3 huevos

4 cucharadas de maíz dulce

1 cebolleta

10-12 pepinillos en vinagre

1-2 ramas de eneldo fresco

200 g de regañás

perejil

Para el aliño:

4 cucharadas de mahonesa

1 cucharada de mostaza de Dijon

zumo de ½ limón

sal

pimienta blanca

Elaboración:

Calienta abundante agua con sal en una cazuela. Introduce las patatas y los huevos. Cocina los huevos durante 10 minutos y retíralos. Cocina las patatas durante 25-30 minutos. Deja que se templen y pela todo.

Cuece las patatas y los huevos | antena3.com

Para la ensaladilla, corta las patatas en cubitos y ponlos en un bol. Agrega los huevos troceados, los pepinillos y la cebolleta finamente picados, el maíz dulce y el eneldo picado.

Para el aliño, pon en un bol la mahonesa, la mostaza, el zumo de limón, sal y pimienta blanca (recién molida). Mezcla hasta obtener una salsa suave y cremosa.

Incorpora el aliño | antena3.com

Aliña la ensaladilla y remueve bien. Sirve la ensaladilla a tu gusto y acompaña con las regañás. Decora el plato con una hojita de perejil.

Consejo:

Puedes servir la ensalada al momento o refrigerarla durante 20-30 minutos para que los sabores se integren.