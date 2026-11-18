Si quieres hacer el pan casero en tu cocina, Joseba Arguiñano te da la clave para elaborar un rico pan de chapata con el que sorprender en los bocadillos.

Ingredientes (4 p.):

400 g de harina de fuerza + 30 g para espolvorear

50 g de masa madre

320 ml de agua fría

8 g de levadura fresca

8 g de sal

15 ml de aceite de oliva virgen extra

Elaboración:

Pon en un bol el agua, la levadura desmenuzada, la sal, la masa madre y la harina. Mezcla bien con la espátula. Tapa con film y deja reposar durante 45 minutos (autólisis).

Mójate las manos y en el mismo bol haz unos 15-20 pliegues. Tapa la masa con un paño limpio y deja que repose durante 45 minutos. Después, añade 10 ml de aceite de oliva y haz 15-20 pliegues más. Tapa con film y deja que fermente en el frigorífico de un día para otro.

Al día siguiente, coge un recipiente rectangular y úntalo con aceite. Pasa la masa a la fuente y hazle unos 15-20 pliegues. Tapa y deja que repose durante 45 minutos.

Transcurrido ese tiempo, espolvorea un poco de harina por encima y pasa la masa a la mesa. Córtala en 4 trozos (bollos).

Pasa los bollos a una bandeja de horno cubierta con papel de hornear. Pon otra bandeja en la parte baja del horno con un poco de agua (para hacer vapor). Hornea (con el horno precalentado) a 250ºC durante 15 minutos. Después, abre la puerta para que salga el vapor, baja la temperatura a 200ºC y hornea durante 20 minutos más. Deja templar y los bollos estarán listos para hacerse un buen bocata.

Consejo:

Para hacer los pliegues, introduce las manos mojadas bajo la masa. Levántala ligeramente y atráela hacia ti dejando que caiga sobre la mitad de la masa que no has levantado. Con ello, dóblala por la mitad y repite la operación.

Consejo:

Al poner la masa en una fuente rectangular, consigues que coja esta forma y sea más fácil después cortar los 4 bollos.

Consejo:

Mójate ligeramente las manos con agua cada vez que vayas a tocar la masa. Esto evita que se te pegue sin necesidad de añadir harina extra que resecaría el resultado.