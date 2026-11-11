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Baklava de queso de Eva Arguiñano: “Un postre muy sencillo para los amantes de queso”

La repostera nos da la clave para hacer este postre muy rico y sencillo de elaborar. Una baklava de queso para la que solo necesitarás un recipiente y ponerle mucho amor a la receta.

Baklava de queso de Eva Arguiñano

Baklava de queso de Eva Arguiñano: “Un postre muy sencillo para los amantes de queso”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Para los amantes del queso, Eva Arguiñano ha preparado la receta de baklava de queso, un rico postre muy sencillo de hacer.

Ingredientes (6-8 p.):

Para la crema:

  • 400 g de mascarpone
  • 200 g de queso para untar
  • 200 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 100 g de yogur griego
  • 50 g de harina de trigo
  • 1 cucharadita de aroma de vainilla
  • menta para decorar

Para la corteza crujiente:

  • 8 hojas de pasta filo
  • 100 g de avellanas trituradas (toscamente)
  • 30 g de pistachos triturados (toscamente)
  • 50 g de mantequilla fundida

Elaboración:

Coloca el queso mascarpone en el vaso batidor. Introduce el queso para untar, el yogur griego, la harina, el azúcar, el aroma de vainilla y los huevos cascados. Tritura bien hasta conseguir una crema homogénea. Reserva.

Tritura bien hasta conseguir una masa homogénea
Tritura bien hasta conseguir una masa homogénea | antena3.com

Forra un molde de tarta (de 25 cm) con papel de horno. Pinta una hoja de pasta filo con mantequilla y colócala sobre el molde dejando que los bordes sobresalgan. Extiende por encima 2 hojas más en cruz (cada una pintada con mantequilla). Esparce sobre ellas la mezcla de avellanas y pistachos. Pon encima 2 hojas más de masa filo. Espolvorea nuevamente con avellanas y pistachos. Coloca otras dos láminas de pasta filo y cubre con otra capa de frutos secos. Por último, pon una lámina en el centro. Vierte la crema de queso sobre esta última lámina de pasta filo. Acomoda los bordes que sobresalen hacia el centro sin apretarlos mucho (para que luego queden bien crujientes) y coloca encima la última capa de frutos secos (dejando el centro vacío).

Esparce los frutos secos por la masa
Esparce los frutos secos por la masa | antena3.com

Hornea (con el horno previamente caliente) a 180º C (en la parte baja del horno, con calor arriba y abajo, y ventilador) durante 30 minutos. Después, baja la temperatura a 170ºC (calor abajo y ventilador) durante 10 minutos más.

Sirve la tarta con una hoja de menta.

Consejo:

El queso combina de maravilla con aromas potentes. Puedes añadir a la crema limón, agua de azahar o agua de rosas.

Consejo:

Conserva la pasta filo en el frigorífico y tapada hasta el momento de usarla.

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