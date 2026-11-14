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¿Cómo cambia el paladar en el espacio?: El importante papel del picante a gravedad cero

Eneko Axpe ha visitado el programa de Joseba Arguiñano para sacar a la luz todo tipo de curiosidades culinarias en el espacio. Por ejemplo, ¿sabías que el gusto cambia a gravedad cero? Así lo ha contado.

Eneko Axpe y Joseba Arguiñano

¿Cómo cambia el paladar en el espacio?: El importante papel del picante a gravedad cero

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Borja Tamayo
Publicado:

Eneko Axpe ha traído a la cocina de Joseba Arguiñano las mejores curiosidades de la gastronomía espacial. Más allá de revelar cuál es el mejor producto para alimentarse fuera de la Tierra, el físico ha dado a conocer cómo funciona el sentido del gusto en el espacio.

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“Los productos con los que trabajamos se llaman extremófilos”, comentaba el gastrofísico: “Hongos que crecen en temperaturas extremas. Altas temperaturas, bajas temperaturas, la boca de un volcán, sitios muy ácidos…”. Unas condiciones extremas que, efectivamente, se producen en los viajes espaciales.

“Lo de la alimentación de los astronautas es una locura”, continuaba Eneko: “El gusto que tienen en el espacio, a gravedad cero, no es como el que tenemos aquí”. Y es que, al salir del planeta, el paladar cambia como fruto de las alteraciones en los fluidos responsables de detectar los sabores.

Así, Axpe ha explicado el importante papel del picante en la cocina espacial. Puesto que se trata de “un dolor, no un sabor”, lo añaden a cualquier receta para conseguir un efecto similar al que podría conseguirse en la Tierra.

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