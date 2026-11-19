Mar Flores ha explicado que esta etapa tuvo lugar hace aproximadamente seis años y que llegó a dormir entre tres y cuatro horas diarias durante dos años. "Yo tiraba, tiraba, tiraba, la verdad que esto ha sido como hace 6 años", ha relatado. Al principio no era consciente de las consecuencias, porque no le costaba levantarse y mantenía su ritmo habitual de trabajo.

La falta de sueño empezó a afectar a su memoria y concentración

Con el paso del tiempo, Mar Flores comenzó a notar que algo no iba bien. "Empecé a tener como una neblina mental", ha explicado. También recuerda que dejó de reaccionar con la misma agilidad a las preguntas de sus hijos y que empezó a distraerse con facilidad, hasta el punto de olvidar dónde había dejado las cosas.

El momento que le hizo darse cuenta de la situación llegó cuando intentó hacer una operación matemática sencilla: "Un día me pongo a echar cuentas y no sabía sumar. O sea, me quedé, necesitaba la calculadora para sumar 10 y 10".

Eduard Estivill explica por qué el sueño es un "taller de reparación"

El doctor Eduard Estivill ha destacado la importancia de descansar correctamente y ha utilizado una metáfora para explicar qué ocurre mientras dormimos: "El sueño es un taller de reparación". Según ha explicado, durante la noche el organismo recupera todo lo que ha gastado a lo largo del día, tanto a nivel físico como psicológico.

Cuando dormimos menos horas de las que necesitamos, las consecuencias aparecen al día siguiente y pueden acumularse con el tiempo. Estivill ha señalado que esa confusión mental y la dificultad para responder con agilidad son algunas de las señales que pueden aparecer cuando no descansamos lo suficiente. "El sueño es la actividad que realiza el cerebro más importante a lo largo de la vida", ha concluido.