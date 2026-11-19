Arranca el séptimo día de campaña electoral. Una jornada marcada por el esperado debate 'cara a cara' entre los candidatos del PSOE y del PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Hoy, en 'Espejo Público', hemos querido hacer un repaso a la historia de este formato televisivo. Para ello, hemos conectado con quien fue el moderador del primer 'cara a cara' televisivo entre dos candidatos de la política española: Manuel Campo Vidal.

Aquel debate, celebrado en 1993, abrió las puertas a los encuentros electorales que conocemos hoy y estuvo protagonizado por José María Aznar y Felipe González.

"Tienen que contratar a Sánchez o a Feijóo como presidentes de España S.A."

Campo Vidal, quien fuera presidente de la Academia de Televisión hasta 2018, recordaba que aquel primer cara a cara tuvo lugar en el mismo plató en el que hoy se realiza nuestro programa. Además, asegura que, desde entonces, el formato "ha evolucionado mucho". Ahora, explica, "los asesores lo miden todo", desde la temperatura hasta las sillas. Sin embargo, destaca que lo verdaderamente importante es que "el debate se celebre", porque es "lo que quiere la ciudadanía".

En este sentido, ponía en valor el papel de los cara a cara, que considera que pueden resultar determinantes a la hora de que los ciudadanos decidan su voto. "Tienen que contratar a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo como presidentes de la empresa España S.A.", afirmaba sobre lo que está en juego esta noche.

La importancia de la distancia entre los candidatos

La distancia a la que se situarán ambos candidatos también ha sido noticia durante la jornada. Hoy hemos conocido que los aspirantes a la Presidencia del Gobierno estarán separados por 2,5 metros. Al hilo de este dato, Campo Vidal, que también moderó el debate de 2016 entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, recordaba las dimensiones de aquella mesa.

"Madre de Dios, en aquel momento hubiese querido que la mesa se convirtiera en una de seis metros", decía entre risas al recordar la "tensión" que vivió durante aquel encuentro. Sin embargo, reconoce que la idea fue suya, ya que él mismo había solicitado aquella disposición.

"Pensaba sinceramente que el debate se acababa"

Al recordar el momento en el que Sánchez llamó "indecente" a Rajoy a escasa distancia, Campo Vidal confesaba: "Pensaba sinceramente que el debate se acababa porque Rajoy se echó para atrás y yo empecé a pensar en cómo dar paso".

A pesar de ello, el expresidente de la Academia de Televisión espera que esta noche no se produzca un episodio similar. Aunque considera que tampoco sería algo tan alejado de lo que se ha visto en el Parlamento durante los últimos años. "Tampoco es tan exagerado lo que dijo Sánchez para lo que hemos visto después", añadía, antes de reivindicar la necesidad de que se celebre "un gran debate".

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