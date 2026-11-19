La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a centrar parte de la conversación en La Mesa. Susanna Griso ha recordado las palabras del presidente del Gobierno, que aseguró que se estaba avanzando "de manera muy rápida hacia esa normalidad", y ha contrapuesto esa afirmación con los problemas que, según ha señalado, siguen afectando a los vecinos. "No hay normalidad todavía en Ceuta", ha advertido.

Susanna Griso pregunta a Pedro Sánchez por la respuesta a la crisis de Ceuta

La periodista ha recordado que Sánchez calificó lo ocurrido como un "ataque a la integridad territorial de España" y ha cuestionado cómo se explica la respuesta que se dio ante aquella situación. También ha mencionado las críticas que recibió el presidente por marcharse de vacaciones mientras algunos ceutíes no podían disfrutar de las playas ni de los parques.

Griso ha insistido en que la crisis fue "muy importante, muy severa" y que sus consecuencias no han desaparecido, pese a que hayan pasado varios meses desde aquellos acontecimientos.

Los 5.400 migrantes que siguen en las calles de Ceuta

La periodista también ha puesto el foco en los al menos 5.400 migrantes que, según los datos mencionados durante la conversación, siguen deambulando por las calles de Ceuta. Ha explicado que se intenta citarles para realizar entrevistas relacionadas con sus solicitudes de asilo, pero que muchos no acuden a esas convocatorias.

Griso ha advertido de que esta situación genera preocupación entre parte de la población y ha concluido que la ciudad todavía está lejos de recuperar la normalidad: "Yo creo que Ceuta está muy lejos de haber conseguido cierta normalidad".