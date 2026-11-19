El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a atendido a Espejo Público tras la polémica entrevista en 'El Mundo'. ¿Por qué la entrevista ahora?: "Yo creo que lo que más ha sorprendido es que sea la entrevista en un medio español, y Carles ha respondido a todas las preguntas que se le han preguntado.

El abogado también ha respondido a la pregunta de por qué llega ahora la entrevista y ha añadido que podría haber sido en el funeral político de Sánchez y añade que la fecha de regreso del presidente Carles Puigdemont a España será una vez el Tribunal Supremo archive la causa, ya que están a la espera de que se resuelva un último incidente que están procesando.

¿Cuáles han sido esas derrotas que se han infringido a España?

"Yo creo que es bastante fácil, durante nueve años se ha dicho que se le iba a meter en prisión y juzgar. Todos los países europeos en los que Puigdemont ha estado, han terminado rechazando la entrega, es decir, el procedimiento ha fracasado, se ha aprobado una ley de amnistía que decía Sánchez e Illa que era inaceptable y el Tribunal de Justicia y Tribunal Constitucional lo han ratificado.

"Yo creo que se pasó de 'Amnistía y nada de eso' a 'Amnistía y todo eso'. Contactaron con nosotros a mediados de agosto de 2023. Unos días después de las elecciones", explicaba el abogado.

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