El mánager de Dolly Parton solicita una orden de alejamiento contra el sobrino de la cantante

El representante de la fallecida cantante Dolly Parton pide una orden de alejamiento contra el sobrino de la artista, quien ejercía hasta su despido hace una semana como jefe de seguridad de la artista. En la demanda, el mánager alega que este familiar está llevando a cabo una campaña de coacción, extorsión y amenazas violentas, informó 'Variety'.

Seguridad personal

Son conductas que mantienen atemorizados a los empleados de la empresa de representación de la cantante, hasta el punto de necesitar seguridad personal propia.

Nozell, de la empresa She’s Alive, LLC (SAL), despidió a Bryan Seaver (director de Squadron Augmented Protection Services, LLC o SAPS) el pasado 15 de septiembre, unas tres semanas después del fallecimiento de la superestrella de la música country, ocurrido el 25 de agosto.

Seaver fue quien comunicó públicamentela muerte de su tía mediante un vídeo de Instagram. Sin embargo, un documento presentado por el fideicomiso ante un tribunal de Tennessee a última hora de la tarde del martes ofrece una imagen de Seaver muy distinta a la respetuosa actitud mostrada en aquel vídeo del anuncio del fallecimiento, asegura Variety.

La denuncia

La denuncia alega que Seaver se describió a sí mismo como un mercenario y un "asesino", y amenazó con interferir en los negocios de Parton, incluido Dollywood, el parque temático creado por la cantante, si no recibía el pago adecuado.

Se trata de unas amenazas llevadas a cabo mediante mensajes de texto enviados tanto antes como después de la muerte de la artista, de acuerdo con la demanda. El documento judicial se refiere a las afirmaciones de Seaver sobre un pasado paramilitar y señala que cuenta con docenas de empleados que poseen armamento de grado militar. También indica que algunos empleados han dejado de acudir al trabajo debido a la supuesta intimidación, mientras que un abogado que gestionaba asuntos musicales de Parton dejó de trabajar para ella a causa del lenguaje amenazante del sobrino.

Campaña de amenazas

En el escrito que presentan los abogados de 'She’s Alive' se detalla que "el Sr. Seaver inició su campaña de amenazas, intimidación y coacción unas semanas antes del fallecimiento de la Sra. Parton. Dichas amenazas continuaron tras su muerte y se dirigieron directamente al personal, a los asesores legales y a los socios comerciales de SAL".

Por escrito, "juró 'destruir toda la marca', amenazó con 'joder a todas las entidades (socias comerciales de la cantante)' que ayudan a operar Dollywood y se describió a sí mismo como 'literalmente un traficante de armas y mercenario internacional'.