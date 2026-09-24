Avance exclusivo de La Voz: ¿Conseguirá sorprender a los coaches esta finalista de La Voz Kids?

Este viernes, La Voz vive una nueva noche de Audiciones a ciegas cargada de talento, emoción y nuevas historias. Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López continúan buscando las mejores voces para completar sus equipos.

Una de las protagonistas de la noche será Irene, una cara conocida para los seguidores del formato. La talent fue finalista de La Voz Kids formando parte del equipo de David Bisbal en 2022 y ahora regresa dispuesta a demostrar todo lo que ha crecido y evolucionado.

Para su Audición, Irene se atreve con ‘Envidia’, de Nathy Peluso, y desde los primeros segundos consigue despertar las reacciones de los coaches: “Es muy buena”, reconocen mientras escuchan atentamente su voz.

A Lola Índigo le recorre un escalofrío al reconocer el tema: “Qué gran canción”, asegura. Pablo López tampoco puede evitar reaccionar ante la interpretación de Irene: “Canta esta tela”.

¿Conseguirá conquistar a los coaches? Este viernes, no te pierdas un nuevo programa de La Voz en Antena 3.