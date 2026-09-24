Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mañana a las 22:00h

Avance exclusivo de La Voz: ¿Conseguirá sorprender a los coaches esta finalista de La Voz Kids?

Irene será una de las talents que se subirá al escenario tras haber sido finalista de La Voz Kids en 2022 en el equipo de David Bisbal.

Lola Índigo, coach de La Voz

Avance exclusivo de La Voz: ¿Conseguirá sorprender a los coaches esta finalista de La Voz Kids?

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Este viernes, La Voz vive una nueva noche de Audiciones a ciegas cargada de talento, emoción y nuevas historias. Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López continúan buscando las mejores voces para completar sus equipos.

Una de las protagonistas de la noche será Irene, una cara conocida para los seguidores del formato. La talent fue finalista de La Voz Kids formando parte del equipo de David Bisbal en 2022 y ahora regresa dispuesta a demostrar todo lo que ha crecido y evolucionado.

Para su Audición, Irene se atreve con ‘Envidia’, de Nathy Peluso, y desde los primeros segundos consigue despertar las reacciones de los coaches: “Es muy buena”, reconocen mientras escuchan atentamente su voz.

A Lola Índigo le recorre un escalofrío al reconocer el tema: “Qué gran canción”, asegura. Pablo López tampoco puede evitar reaccionar ante la interpretación de Irene: “Canta esta tela”.

¿Conseguirá conquistar a los coaches? Este viernes, no te pierdas un nuevo programa de La Voz en Antena 3.

Leticia, talent de La Voz

Canta en lengua de signos para sus padres sordos: la lección de inclusión de Leticia en La Voz

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

MARRUECOS

Luisa, vecina ceutí de 90 años, que le llamaron racista: "Fíjate si somos racistas que tenemos una estatua a un médico musulmán"

Receta de tarta de avellanas de la abuela Vicenta

Un postre con mucho amor: Receta de tarta de avellanas de la abuela Vicenta

Receta de pollo entomatado con patatas de Arguiñano: “Una cazuela que sabe a gloria”

Receta de pollo entomatado con patatas de Arguiñano: “Una cazuela que sabe a gloria”

Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla
Crisis migratoria

Imbroda exige "límites" al Gobierno: "Lo de Marruecos fue pasividad activa y lo de España, ridículo"

Iván Redondo acusa a Sánchez de hacer "flip-flopper" sobre los fallos de Marruecos en Ceuta
ANÁLISIS

Iván Redondo acusa a Sánchez de hacer "flip-flopper" sobre los fallos de Marruecos en Ceuta

Lola Índigo, coach de La Voz
Mañana a las 22:00h

Avance exclusivo de La Voz: ¿Conseguirá sorprender a los coaches esta finalista de La Voz Kids?

Irene será una de las talents que se subirá al escenario tras haber sido finalista de La Voz Kids en 2022 en el equipo de David Bisbal.

ESPERANZA AGUIRRE
Entrevista

Esperanza Aguirre carga contra Yolanda Díaz: "Por el bien de los españoles espero que esta señora se vaya a la OIT"

La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, espera que Yolanda Díaz desaparezca de la política nacional "por el bien de los españoles".

MARICARMEN

El desahucio de Maricarmen: ¿Dónde ha pasado su primera noche? Miles de personas se movilizan por toda España

CHEMA ZAPATERO

Chema Crespo, amigo de Zapatero, tras su versión sobre el origen de las joyas: "Se tambalean sus alegatos sobre la ética en política"

Gabriela Guillén

La respuesta de Gabriela Guillén a la denuncia de una de sus extrabajadoras: "Es una oportunista"

Publicidad