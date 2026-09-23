Para acompañar tu comida
¡Una hogaza de diez!: Receta de pan de aceitunas y tomate seco de Joseba Arguiñano
El cocinero ha elaborado el primer pan de la temporada, un pan de aceitunas y tomate seco perfecto para cualquier comida en tu mesa. Una receta rica y sencilla para elaborar la masa del pan en tu cocina.
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Ingredientes (1 hogaza):
Para el prefermento (poolish):
- 300 g de harina de gran fuerza
- 300 ml de agua
- 3 g de levadura fresca
Para la masa:
- 600 g de prefermento
- 500 g de harina de gran fuerza + 30 g para amasar
- 240 ml de agua
- 14 g de sal
- 80 g de aceitunas verdes sin hueso
- 80 g de aceitunas negras sin hueso
- 80 g de tomates deshidratados
- aceite de oliva virgen extra
- perejil para decorar
Elaboración:
Para el prefermento, pon en un bol la harina, el agua y la levadura desmenuzada. Mezcla con una espátula. Cúbrelo con film y déjalo reposar de un día para otro en el frigorífico o 3 horas a temperatura ambiente.
A la hora de hacer el pan, pon en un bol grande la harina, el agua, la sal y el prefermento. Mezcla, primero con la espátula y luego con las manos sobre una superficie limpia espolvoreada con un poco de harina. Amasa durante 10-15 minutos, hasta conseguir una masa lisa y homogénea. Ponla en un bol, cúbrela con film y deja que fermente hasta que triplique su volumen (primera fermentación).
Después, espolvorea la encimera con un poco de harina. Vuelca la masa y pon sobre ella las aceitunas verdes y negras (enteras) y los tomates secos troceados. Envuelve los bordes de la masa hacia el centro para tapar todo el relleno y haz una bola. Colócala en un bol cubierto con papel de horno, cúbrela con un trapo y deja que fermente (segunda fermentación) durante 30-40 minutos.
Una vez que duplique su volumen, pasa la masa a una fuente de horno (con el papel). Precalienta el horno y pon una bandeja con agua en la parte de abajo para que tenga vapor. Hornea a 220º C durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, quita la bandeja de agua, baja la temperatura a 180ºC y hornea durante 30 minutos más.
Deja enfriar el pan y preséntalo con una hoja de perejil.
Consejo:
Si vas a hacer el prefermento de víspera, es recomendable dejarlo un rato a temperatura ambiente y luego meterlo al frigorífico.
Consejo:
Para hacer la segunda fermentación, es recomendable meter el pan en un bol y no en una bandeja. De esta forma, aumentará su volumen hacia arriba en lugar de expandirse.
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